Окончание войны в Украине — Зеленский рассекретил, чем планирует заниматься после победы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский после завершения войны хочет посвятить время семье и близким. В частности, мечтает сходить всей семье в кинотеатр.

Своими планами на послевоенный период глава государства поделился в интервью французскому изданию Le Parisien в среду, 18 декабря.

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По словам Зеленского, у него достаточно много планов, которые он хочет реализовать по окончании войны.

"Очень много планов. Очень много. Все то, что люди делают ежедневно, когда нет войны, этим всем я хочу заниматься. Много всего: дети, семья, родители — не просто разговоры по телефону, а настоящие встречи. Посидеть, пообщаться с сыном, поиграть в футбол, с дочерью поговорить о ее университете, поехать с женой в командировку. Правда, будет очень много всего", — сказал президент.

Также глава государства признался, что давно мечтает сходить с семьей в кинотеатр на семейный фильм.

"Знаете, что еще? Я очень хочу сходить с семьей в кинотеатр. Этого давно не было, если честно. На какой-то семейный фильм. Хотя я настолько уставший, что могу там заснуть, но сам факт", — подытожил Зеленский.

Также в интервью Президент Украины Владимир Зеленский впервые за время войны заговорил о карьере комика. Глава государства признался, мечтает ли он вернуться на сцену после победы.

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