Зеленський відзначив медиків держнагородами та назвав їх прикладом для всього світу

Зеленський вручає нагороди медикам. Фото: ОП

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Напередодні Дня медичного працівника президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами медиків. Він відзнаки родинам лікарів, які загинули, рятуючи життя під час повномасштабної війни.

Про це повідомляється на сайті ОП, передає Новини.LIVE.

Зеленський відзначив медиків нагородами

Під час урочистостей глава держави подякував медикам за щоденну роботу та наголосив, що саме вони є однією з головних опор стійкості країни.

"Кожен ваш день — це життя для інших. Це розвиток нашої медицини", — сказав Зеленський.

Вручення нагород. Фото: ОП

Президент зазначив, що попри постійні російські атаки та надзвичайне навантаження українські медики продовжують працювати у стабілізаційних пунктах, лікарнях, операційних, реанімаціях і службах екстреної допомоги, рятуючи військових і цивільних.

Вручення нагород. Фото: ОП

Окремо Зеленський наголосив на розвитку медичної системи навіть в умовах війни. За його словами, в Україні вже працюють сотні реабілітаційних центрів, а медики щодня проводять понад 17 тисяч реабілітаційних сесій, що у шість разів більше, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Також продовжується розвиток системи ментального здоров'я та трансплантології. Від початку повномасштабної війни українські фахівці виконали майже 2,5 тисячі трансплантацій, а медичні команди, які займаються евакуацією поранених із фронту, врятували понад 80 тисяч людей.

"Я дякую вам за вашу професійність, витримку, людяність і, найголовніше, — за кожне врятоване українське життя", — наголосив президент.

Церемонія вручення нагород. Фото: ОП

Зеленський також запевнив, що держава й надалі працюватиме над покращенням умов праці медичних працівників, забезпеченням лікарень сучасним обладнанням і розвитком української системи охорони здоров'я.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Зеленський повідомив, що Україна активно нарощує виробництво власних далекобійних безпілотників і розширює співпрацю з міжнародними партнерами у сфері оборонних технологій. Зокрема, Київ розраховує на поглиблення взаємодії зі США для розвитку спільних проєктів із виробництва дронів.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна неодноразово заявляла про готовність до припинення бойових дій за умови реальних кроків з боку Росії. Водночас Київ наголошує, що саме Москва продовжує атаки, відмовляється від конструктивного діалогу та не демонструє намірів завершити війну дипломатичним шляхом.