Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський відвідав відкриття нової ділянки євроколії — відео

Зеленський відвідав відкриття нової ділянки євроколії — відео

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 19:47
Зеленський відвідав відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп
Президент України Володимир Зеленський під час відкриття нової колії 5 вересня 2025 року. Фото: ОПУ

У п'ятницю, 5 вересня, відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород — Чоп. На відкриття завітав й Президент України Володимир Зеленський.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Зеленський
Зеленський під час відкриття нової колії 5 вересня 2025 року. Фото: ОПУ

Зеленський взяв участь у відкритті нової колії

Сьогодні, 5 вересня, на Ужгородському залізничному вокзалі відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород — Чоп. Президент України Володимир Зеленський привітав залізничників і подякував їм за цей результат.

Завдяки колії, яка є частиною європейської мережі, Ужгород став першим обласним центом, що буде з’єднаний із Братиславою, Кошицями, Будапештом та Віднем. 

"І це тільки один із перших наших кроків фактично в інтеграції української залізниці до мереж Євросоюзу. Дякуємо всім, хто працював заради цього результату, заради цього проєкту. Це спільний проєкт із Євросоюзом. І попереду – тисячі подібних проєктів. Україна буде частиною Євросоюзу. Обов’язково", — сказав лідер України.

Ужгород
Відкриття нової колії в Ужгороді. Фото: ОПУ

Глава держави заслухав доповіді віцепремʼєр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби й голови правління Укрзалізниці Олександра Перцовського про реалізацію флагманського проєкту з розбудови євроколії в нашій країні. За їхніми словами, протяжність цієї колії 22 кілометри, і попереду ще багато роботи.

"Це дуже важливо, що під час війни попри всі виклики ми робимо такі об’єднавчі проєкти. Спочатку ми з’єдналися з електромережею. І це був дуже серйозний енергетичний — в усіх сенсах цього слова – проєкт. А сьогодні ми об’єднуємось таким логістичним проєктом. Залишається закінчити війну та вступити у Євросоюз. Я думаю, що це правильні кроки вперед. Дякую", — сказав Зеленський.

Новою колією потяги поїдуть до Європи вже 12 вересня. Далі євроколію розбудовуватимуть до Львова.

Володимир Зеленський висловив окрему вдячність залізничникам, які попри всі російські атаки виконують свою роботу.

"Під час війни, напевно, це служба. Я знаю, які є складні виклики по всій державі. І є втрати. Мої щирі співчуття всім рідним і близьким загиблих. Ми дуже поважаємо вашу працю", — підсумував глава держави.

Раніше ми інформували, що між Одесою та Києвом планують збудувати євроколію.

Також ми повідомляли, що Європейський Союз виділив 76 млн євро на будівництво євроколії до Львова.

Володимир Зеленський поїзди Ужгород залізниця Відень
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації