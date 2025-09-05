Зеленский посетил открытие участка евроколеи Ужгород — Чоп

Президент Украины Владимир Зеленский во время открытия новой колеи 5 сентября 2025 года. Фото: ОПУ

В пятницу, 5 сентября, состоялось открытие участка евроколеи Ужгород — Чоп. Открытие посетил и Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский принял участие в открытии нового пути

Сегодня, 5 сентября, на Ужгородском железнодорожном вокзале состоялось открытие участка евроколеи Ужгород — Чоп. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил железнодорожников и поблагодарил их за этот результат.

Благодаря пути, который является частью европейской сети, Ужгород стал первым областным центом, который будет соединен с Братиславой, Кошице, Будапештом и Веной.

"И это только один из первых наших шагов фактически в интеграции украинской железной дороги в сети Евросоюза. Спасибо всем, кто работал ради этого результата, ради этого проекта. Это совместный проект с Евросоюзом. И впереди — тысячи подобных проектов. Украина будет частью Евросоюза. Обязательно", — сказал лидер Украины.

Открытие новой колеи в Ужгороде. Фото: ОПУ

Глава государства заслушал доклады вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы и председателя правления Укрзализныци Александра Перцовского о реализации флагманского проекта по развитию евроколеи в нашей стране. По их словам, протяженность этого пути 22 километра, и впереди еще много работы.

"Это очень важно, что во время войны, несмотря на все вызовы, мы делаем такие объединительные проекты. Сначала мы соединились с электросетью. И это был очень серьезный энергетический — во всех смыслах этого слова — проект. А сегодня мы объединяемся таким логистическим проектом. Остается закончить войну и вступить в Евросоюз. Я думаю, что это правильные шаги вперед. Спасибо", — сказал Зеленский.

По новой колее поезда поедут в Европу уже 12 сентября. Далее евроколею будут развивать до Львова.

Владимир Зеленский выразил отдельную благодарность железнодорожникам, которые несмотря на все российские атаки выполняют свою работу.

"Во время войны, наверное, это служба. Я знаю, какие есть сложные вызовы по всей стране. И есть потери. Мои искренние соболезнования всем родным и близким погибших. Мы очень уважаем ваш труд", — подытожил глава государства.

