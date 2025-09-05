Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский посетил открытие нового участка евроколеи — видео

Зеленский посетил открытие нового участка евроколеи — видео

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 19:47
Зеленский посетил открытие участка евроколеи Ужгород — Чоп
Президент Украины Владимир Зеленский во время открытия новой колеи 5 сентября 2025 года. Фото: ОПУ

В пятницу, 5 сентября, состоялось открытие участка евроколеи Ужгород — Чоп. Открытие посетил и Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Зеленський
Зеленский во время открытия новой колеи 5 сентября 2025 года. Фото: ОПУ

Зеленский принял участие в открытии нового пути

Сегодня, 5 сентября, на Ужгородском железнодорожном вокзале состоялось открытие участка евроколеи Ужгород — Чоп. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил железнодорожников и поблагодарил их за этот результат.

Благодаря пути, который является частью европейской сети, Ужгород стал первым областным центом, который будет соединен с Братиславой, Кошице, Будапештом и Веной.

"И это только один из первых наших шагов фактически в интеграции украинской железной дороги в сети Евросоюза. Спасибо всем, кто работал ради этого результата, ради этого проекта. Это совместный проект с Евросоюзом. И впереди  тысячи подобных проектов. Украина будет частью Евросоюза. Обязательно", — сказал лидер Украины.

Ужгород
Открытие новой колеи в Ужгороде. Фото: ОПУ

Глава государства заслушал доклады вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы и председателя правления Укрзализныци Александра Перцовского о реализации флагманского проекта по развитию евроколеи в нашей стране. По их словам, протяженность этого пути 22 километра, и впереди еще много работы.

"Это очень важно, что во время войны, несмотря на все вызовы, мы делаем такие объединительные проекты. Сначала мы соединились с электросетью. И это был очень серьезный энергетический — во всех смыслах этого слова — проект. А сегодня мы объединяемся таким логистическим проектом. Остается закончить войну и вступить в Евросоюз. Я думаю, что это правильные шаги вперед. Спасибо", — сказал Зеленский.

По новой колее поезда поедут в Европу уже 12 сентября. Далее евроколею будут развивать до Львова.

Владимир Зеленский выразил отдельную благодарность железнодорожникам, которые несмотря на все российские атаки выполняют свою работу.

"Во время войны, наверное, это служба. Я знаю, какие есть сложные вызовы по всей стране. И есть потери. Мои искренние соболезнования всем родным и близким погибших. Мы очень уважаем ваш труд", — подытожил глава государства.

Ранее мы информировали, что между Одессой и Киевом планируют построить евроколею.

Также мы сообщали, что Европейский Союз выделил 76 млн евро на строительство евроколеи до Львова.

Владимир Зеленский поезда Ужгород железная дорога Вена
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации