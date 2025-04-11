Зеленський відвідав поранених воїнів і відзначив їх державними нагородами

Зеленський відвідав поранених воїнів. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених військових, які отримали травми під час виконання бойових завдань на Донеччині та в Курській області. Наразі вони проходять лікування в одному з медичних закладів.

Про це український лідер повідомив у Telegram у п'ятницю, 11 квітня.

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Зеленський відвідав поранених військових

Зеленський поспілкувався з військовими, відзначивши їхні заслуги орденами "За мужність" ІІІ ступеня. Він висловив вдячність за їхню службу та захист України, підкресливши, що ці герої є важливою частиною нашої сили та надії.

"Дякую за те, що ви є у нас", — сказав президент, додаючи побажання швидкого одужання.

Зеленський відвідав поранених воїнів. Фото: Офіс Президента

Особливу подяку Зеленський висловив і лікарям, які підтримують захисників, лікують, реабілітують і буквально повертають їх до життя.

"Ваша праця безцінна", — наголосив глава держави, відзначивши важливість кожного лікаря в цьому процесі.

Зеленський відвідав поранених воїнів. Фото: Офіс Президента

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський відзначив військовослужбовців та вручив посмертні нагороди рідним полеглих оборонців.

Також ми повідомляли про те, що глава держави відвідав село Ягідне Чернігівської області. Саме там російські загарбники катували місцевих жителів.