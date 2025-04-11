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Зеленский посетил раненых военных в госпитале — видео

11 апреля 2025 19:14
Анастасия Писаненко - редактор
Зеленский посетил раненых воинов и отметил их государственными наградами
Зеленский посетил раненых воинов. Фото: Офис Президента
Анастасия Писаненко - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых военных, которые получили травмы во время выполнения боевых задач в Донецкой области и в Курской области. Сейчас они проходят лечение в одном из медицинских учреждений.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 11 апреля.

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Зеленский посетил раненых военных

Зеленский пообщался с военными, отметив их заслуги орденами "За мужество" III степени. Он выразил благодарность за их службу и защиту Украины, подчеркнув, что эти герои являются важной частью нашей силы и надежды.

"Спасибо за то, что вы есть у нас", — сказал президент, добавляя пожелания скорейшего выздоровления.

Зеленський відвідав поранених військових у госпіталі — відео - фото 1
Зеленский посетил раненых воинов. Фото: Офис Президента

Особую благодарность Зеленский выразил и врачам, которые поддерживают защитников, лечат, реабилитируют и буквально возвращают их к жизни.

"Ваш труд бесценен", — подчеркнул глава государства, отметив важность каждого врача в этом процессе.

Зеленський відвідав поранених військових у госпіталі — відео - фото 2
Зеленский посетил раненых воинов. Фото: Офис Президента

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский отметил военнослужащих и вручил посмертные награды родным павших защитников.

Также мы сообщали о том, что глава государства посетил село Ягодное Черниговской области. Именно там российские захватчики пытали местных жителей.

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