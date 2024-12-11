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Зеленський відреагував на удар по нафтобазі в Брянській області

11 грудня 2024 13:10
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Удар по нафтобазі у Брянську 11 грудня — Зеленський похвалив ЗСУ та розкрив деталі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Українські військові завдали минулої ночі потужних ударів по російських цілях у Брянській області. Такі дії з боку Збройних сил України "повертають Росію до реальності".

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Telegram в середу, 11 грудня.

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Зеленський подякував воїнам Збройних Сил України, які завдали ударів по цілях на території Росії.

"Уражені військові об’єкти на території Росії, а також об’єкти паливно-енергетичного комплексу, який працює на агресію проти нашої держави та людей. Головком доповів щодо деталей ураження. Це саме такі далекобійність і влучність, які крок за кроком повертають Росію до реальності до реальності того, що війну потрібно завершувати", — йдеться у повідомленні.

Президент також заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо всіх основних фронтових напрямків.

"Найбільш гарячі на Донеччині, а саме Покровський та Курахівський напрямки. Тривають жорстокі бої. Російська армія, як і в листопаді, зараз, у грудні, рекордно витрачає своїх людей у боях і штурмах. Цими місяцями листопад і грудень рекордні російські втрати", — додав глава держави.

Український лідер підкреслив, що була доповідь і щодо ситуації в районах проведення Курської операції.

"Максимально зменшуємо російський воєнний потенціал це наша основна мета зараз", — підсумував Зеленський.

Зеленський Брянська область
Повідомлення Зеленського у Telegram

Нагадаємо, у ніч проти середи, 11 грудня, Сили оборони України вдарили по нафтобазі росіян у Брянській області. Після влучання на об'єкті сталася масштабна пожежа.

Крім того, у ГУР повідомили про пожежу у залізничному депо міста Брянськ. Там згоріли два магістральні тепловози, які забезпечували логістичні потреби російської окупаційної армії.

Володимир Зеленський вибух росіяни війна Росія нафтобаза

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