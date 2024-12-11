Удар по нафтобазі у Брянську 11 грудня — Зеленський похвалив ЗСУ та розкрив деталі

Зеленський відреагував на удар по нафтобазі в Брянській області
Українські військові завдали минулої ночі потужних ударів по російських цілях у Брянській області. Такі дії з боку Збройних сил України "повертають Росію до реальності".
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Telegram в середу, 11 грудня.
Що сказав Зеленський про далекобійні удари по РФ
Зеленський подякував воїнам Збройних Сил України, які завдали ударів по цілях на території Росії.
"Уражені військові об’єкти на території Росії, а також об’єкти паливно-енергетичного комплексу, який працює на агресію проти нашої держави та людей. Головком доповів щодо деталей ураження. Це саме такі далекобійність і влучність, які крок за кроком повертають Росію до реальності — до реальності того, що війну потрібно завершувати", — йдеться у повідомленні.
Президент також заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо всіх основних фронтових напрямків.
"Найбільш гарячі — на Донеччині, а саме Покровський та Курахівський напрямки. Тривають жорстокі бої. Російська армія, як і в листопаді, зараз, у грудні, рекордно витрачає своїх людей у боях і штурмах. Цими місяцями — листопад і грудень — рекордні російські втрати", — додав глава держави.
Український лідер підкреслив, що була доповідь і щодо ситуації в районах проведення Курської операції.
"Максимально зменшуємо російський воєнний потенціал — це наша основна мета зараз", — підсумував Зеленський.
Нагадаємо, у ніч проти середи, 11 грудня, Сили оборони України вдарили по нафтобазі росіян у Брянській області. Після влучання на об'єкті сталася масштабна пожежа.
Крім того, у ГУР повідомили про пожежу у залізничному депо міста Брянськ. Там згоріли два магістральні тепловози, які забезпечували логістичні потреби російської окупаційної армії.
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