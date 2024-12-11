Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Зеленский отреагировал на удар по нефтебазе в Брянской области arrow

Зеленский отреагировал на удар по нефтебазе в Брянской области

11 декабря 2024 13:10
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Удар по нефтебазе в Брянске 11 декабря — Зеленский похвалил ВСУ и раскрыл детали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Украинские военные нанесли минувшей ночью мощные удары по российским целям в Брянской области. Подобные действия со стороны Вооруженных сил Украины "возвращают Россию к реальности".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в среду, 11 декабря.

Читайте также:

Что сказал Зеленский о дальнобойных ударах по РФ

Зеленский поблагодарил воинов Вооруженных Сил Украины, нанесших удары по целям на территории России.

"Поражены военные объекты на территории России, а также объекты топливно-энергетического комплекса, работающего на агрессию против нашего государства и людей. Главком доложил о деталях поражения. Это именно такие дальнобойность и точность, которые шаг за шагом возвращают Россию к реальности — к реальности того, что войну следует завершать", — говорится в сообщении.

Президент также заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по всем основным фронтовым направлениям.

"Самые горячие направления — на Донетчине, а именно Покровское и Кураховское направления. Продолжаются жестокие бои. Российская армия, как и в ноябре, сейчас, в декабре, рекордно тратит своих людей в боях и штурмах. В эти месяцы — ноябрь и декабрь — рекордные российские потери", — добавил глава государства.

Украинский лидер подчеркнул, что также был доклад и по ситуации в районах проведения Курской операции.

"Максимально уменьшаем российский военный потенциал — это наша основная цель сейчас", — подытожил Зеленский.

Зеленский Брянская область
Сообщение Зеленского в Telegram

Напомним, в ночь на среду, 11 декабря, Силы обороны Украины ударили по нефтебазе россиян в Брянской области. После попадания на объекте произошел масштабный пожар.

Кроме того, в ГУР сообщили о пожаре в железнодорожном депо города Брянск. Там сгорели два магистральных тепловоза, которые обеспечивали логистические нужды российской оккупационной армии.

Владимир Зеленский взрыв россияне війна Россия нефтебаза

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

13:20 Будут сильные морозы – синоптик Диденко предупредила о погоде

13:10 Зеленский отреагировал на удар по нефтебазе в Брянской области

13:06 Финпомощь ВПЛ от "Каритас" — кто имеет право на выплаты

13:01 Пушич грубо ответил журналисту после поражения Баварии

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

12:57 Бюджет Одесчины в следующем году 4,5 млрд — куда пойдут деньги

12:51 Новые карточные ограничения — экономист озвучил последствия

12:51 Зимова єПідтримка — на что лучше всего потратить 1000 грн

Text

12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

13:20 Будут сильные морозы – синоптик Диденко предупредила о погоде

13:10 Зеленский отреагировал на удар по нефтебазе в Брянской области

13:06 Финпомощь ВПЛ от "Каритас" — кто имеет право на выплаты

13:01 Пушич грубо ответил журналисту после поражения Баварии

12:57 Бюджет Одесчины в следующем году 4,5 млрд — куда пойдут деньги

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

12:51 Новые карточные ограничения — экономист озвучил последствия

12:51 Зимова єПідтримка — на что лучше всего потратить 1000 грн

12:31 В ГУР подтвердили успешную атаку на логистику россиян в Брянске

12:29 Схватилась за нож из-за ревности — любовная драма на Одесчине

12:23 Феномен "спящих" ФЛП — что делать в декабре, дабы не платить ЕСВ

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

22:37 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Text

12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

Text

09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

Text

09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

Text

08:00 Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE

Text

07:48 Гетманцев объяснил, когда отменят 5% военного сбора

Text

02:56 Гетманцев заявил, что "тысяча Зеленского" пользуется спросом

Text

00:08 Гетманцев рассказал, сколько налогов оплатил игорный бизнес

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника