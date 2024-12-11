Удар по нефтебазе в Брянске 11 декабря — Зеленский похвалил ВСУ и раскрыл детали

Зеленский отреагировал на удар по нефтебазе в Брянской области
Украинские военные нанесли минувшей ночью мощные удары по российским целям в Брянской области. Подобные действия со стороны Вооруженных сил Украины "возвращают Россию к реальности".
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в среду, 11 декабря.
Что сказал Зеленский о дальнобойных ударах по РФ
Зеленский поблагодарил воинов Вооруженных Сил Украины, нанесших удары по целям на территории России.
"Поражены военные объекты на территории России, а также объекты топливно-энергетического комплекса, работающего на агрессию против нашего государства и людей. Главком доложил о деталях поражения. Это именно такие дальнобойность и точность, которые шаг за шагом возвращают Россию к реальности — к реальности того, что войну следует завершать", — говорится в сообщении.
Президент также заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по всем основным фронтовым направлениям.
"Самые горячие направления — на Донетчине, а именно Покровское и Кураховское направления. Продолжаются жестокие бои. Российская армия, как и в ноябре, сейчас, в декабре, рекордно тратит своих людей в боях и штурмах. В эти месяцы — ноябрь и декабрь — рекордные российские потери", — добавил глава государства.
Украинский лидер подчеркнул, что также был доклад и по ситуации в районах проведения Курской операции.
"Максимально уменьшаем российский военный потенциал — это наша основная цель сейчас", — подытожил Зеленский.
Напомним, в ночь на среду, 11 декабря, Силы обороны Украины ударили по нефтебазе россиян в Брянской области. После попадания на объекте произошел масштабный пожар.
Кроме того, в ГУР сообщили о пожаре в железнодорожном депо города Брянск. Там сгорели два магистральных тепловоза, которые обеспечивали логистические нужды российской оккупационной армии.
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