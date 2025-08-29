Відео
Зеленський відреагував на статтю щодо "буферної зони"

Зеленський відреагував на статтю щодо "буферної зони"

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 15:28
Зеленський відповів на розмови про буферну зону
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на статтю видання Politico щодо "буферної зони". Глава держави зазначив, що вона вже існує.

Про це лідер країни сказав під час брифінгу з журналістами у п'ятницю, 29 серпня.

Зеленський про так звану "буферну зону"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на статтю Politico щодо "буферної зони", заявивши, що вона вже існує.

"Я це чув неодноразово від європейців та американців. Я спробував пояснити… тільки ті, хто не розуміють, в якому технологічному стані сьогодні відбувається війна, пропонують буферну зону 40-50-60, я навіть чув пропозицію щодо 100 км. Це абсолютно інша історія. Сьогодні у нас важка зброя і так знаходиться 10+ км один від одного, бо все вражається дронами. Ця буферна зона… я називаю мертва зона, хтось називає "сіра зона", вона вже існує", — сказав глава держави.

Зеленський зазначив, якщо Росії  хочеться мати більшу відстань від нас, то хай відходить углиб тимчасово окупованих територій.

Стало відомо, що РФ планує створити "буферну зону", яка охопить шість областей України, зокрема й Одеську.

Раніше Пєсков заявив, що наступ російських військ у Дніпропетровській області відбувається, зокрема, в рамках створення так званої "буферної зони" на території України.

Володимир Зеленський Україна обстріли війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
