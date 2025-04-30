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Зеленський відреагував на російську масовану атаку дронами

30 квітня 2025 11:04
Анастасія Постоєнко - Редактор
Зеленський заявив Росія атакувала Україну понад 100 дронами за ніч
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент України Володимир Зеленський повідомив про чергову масштабну нічну атаку Росії на українські міста  в ніч проти 30 квітня. За його словами, лише цієї ночі ворог випустив понад 100 ударних дронів, загальна кількість з початку тижня вже досягла 375, з яких понад 190 — це дрони типу "Шахед".

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