Зеленский заявил Россия атаковала Украину более 100 дронами за ночь

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередной масштабной ночной атаке России на украинские города в ночь на 30 апреля. По его словам, только этой ночью враг выпустил более 100 ударных дронов, общее количество с начала недели уже достигло 375, из которых более 190 — это дроны типа "Шахед".

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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Больше всего пострадал Харьков, где от двух волн атак получили ранения более 45 человек, среди которых — двое детей. Самому младшему из пострадавших исполнилось всего пять лет. Российские дроны попали по жилым кварталам, повредили многоэтажки, школу, больницу — всего 13 гражданских объектов. Спасатели продолжают работать на месте трагедии.

В Днепре в результате удара есть жертва — погиб один человек, еще один получил ранения. Обстрелы снова были направлены по гражданской инфраструктуре.

Пострадавшие от обстрела. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Спасатели выводят пострадавших. Фото: ГСЧС Харьковской области

В Доброполье российский дрон попал в здание шахты, повредил автобусы и машины. Также есть раненый человек.

Пожар в Харькове. Фото: ГСЧС Харьковской области

Зеленский подчеркнул, что подобная воздушная агрессия со стороны РФ продолжается ежедневно, и именно поэтому, по его убеждению, мир должен не только выражать обеспокоенность, а действовать решительно.

Президент подчеркнул, что Украина срочно нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны, которые позволят остановить террористические атаки с воздуха.

"Именно поэтому нужно давление на Россию, сильные дополнительные санкции, которые сработают. Давление, а не просто слова или попытки убедить должны заставить Россию к прекращению огня и завершению войны. Давление Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто считает, что войне не место на Земле. Нужны дополнительные системы ПВО для защиты наших людей, которые сделают этот воздушный террор России невозможным", — сказал Зеленский.

Напомним, в Днепропетровской ОГА назвали последствия российской массированной атаки по региону в ночь на 30 апреля.

В ГСЧС Украины обнародовали фото ликвидации последствий атаки России по Харькову.

По последним данным мэра Харькова Игоря Терехова, в городе пострадало 47 человек.