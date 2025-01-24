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Зеленський відреагував на російську дронову атаку по Україні

24 січня 2025 10:23
Анастасія Постоєнко - Редактор
Вибухи в Україні 24 січня — Зеленський відреагував на російську атаку
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Київській області триває ліквідація наслідків російської атаки безпілотниками, зафіксовані пошкодження будинків та є людські жертви. Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по Україні.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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"Усю ніч на Київщині тривали рятувальні роботи після удару "шахедами". Були пошкоджені будинки в Броварах та Глевасі. На жаль, три людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Є поранені, їм надається необхідна допомога. Тільки о 9-й ранку завершилась рятувальна операція", — повідомив Володимир Зеленський. 

Президент подякував працівникам екстрених служб та лідерам країн, які підтримують Україну. Також він зауважив, що варто посилити тиск на Росію, адже там досі можуть виготовляти зброю та купувати необхідні компоненти в обхід санкцій. 

"Дякую також кожному лідеру, кожній країні, які здійснюють тиск на Росію, для того щоб ця неспровокована й терористична війна закінчилась. Зокрема, за кожен компонент для виробництва "шахедів" і ракет, які постачаються в обхід санкцій, повинна бути відповідальність. Росія взагалі не змогла б воювати, якби була реально обмежена можливість російських спільників допомагати цьому терору та штурмам на фронті", — прокоментував Зеленський. 

Нагадаємо, вранці, 24 січня, на Львівщині лунали вибухи. Згодом мер Львова Андрій Садовий повідомив про наслідки атаки. 

Тим часом в ДСНС Київської області повідомили про збільшення жертв внаслідок дронової атаки 24 січня. У Броварах під уламками знайшли загиблого чоловіка та жінку, а у Фастівському районі загинув чоловік.

Володимир Зеленський вибух обстріли дрони атака

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