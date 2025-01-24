Взрывы в Украине 24 января - Зеленский отреагировал на российскую атаку

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

В Киевской области продолжается ликвидация последствий российской атаки беспилотниками, зафиксированы повреждения домов и есть человеческие жертвы. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку по Украине.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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Реакция Владимира Зеленского на атаку

Всю ночь на Киевщине продолжались спасательные работы после удара "шахедами". Были повреждены дома в Броварах и Глевахе. К сожалению, три человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Есть раненые, им оказывается необходимая помощь. Только в 9 утра завершилась спасательная операция", — сообщил Владимир Зеленский.

Президент поблагодарил работников экстренных служб и лидеров стран, которые поддерживают Украину. Также он отметил, что следует усилить давление на Россию, ведь там до сих пор могут изготавливать оружие и покупать необходимые компоненты в обход санкций.

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"Спасибо также каждому лидеру, каждой стране, которые осуществляют давление на Россию для того, чтобы эта неспровоцированная и террористическая война закончилась. В частности, за каждый компонент для производства "шахедов" и ракет, которые поставляются в обход санкций, должна быть ответственность. Россия вообще не смогла бы воевать, если бы была реально ограничена возможность российских сообщников помогать этому террору и штурмам на фронте", — прокомментировал Зеленский.

Напомним, утром, 24 января, на Львовщине раздавались взрывы. Впоследствии мэр Львова Андрей Садовый сообщил о последствиях атаки.

Тем временем в ГСЧС Киевской области сообщили об увеличении жертв в результате дроновой атаки 24 января. В Броварах под обломками нашли погибшего мужчину и женщину, а в Фастовском районе погиб мужчина.