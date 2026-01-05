Зеленський висловився про російський обстріл по лікарні в Києві

Зеленський відреагував на російський удар по лікарні в Києві
Дата публікації: 5 січня 2026 09:44
У ніч проти 5 січня російські війська завдали удару по медичному закладу в Києві, де перебували пацієнти стаціонару. Через влучання людей довелося терміново евакуювати. Відомо про поранених, а також про одну загиблу людину. Глава держави зазначив, що всім постраждалим надають необхідну медичну допомогу, та висловив співчуття родині загиблого. Він наголосив, що зруйновану лікарню буде відновлено.
