Зеленський висловився про російський обстріл по лікарні в Києві

Термінова новина

У ніч проти 5 січня російські війська завдали удару по медичному закладу в Києві, де перебували пацієнти стаціонару. Через влучання людей довелося терміново евакуювати. Відомо про поранених, а також про одну загиблу людину. Глава держави зазначив, що всім постраждалим надають необхідну медичну допомогу, та висловив співчуття родині загиблого. Він наголосив, що зруйновану лікарню буде відновлено.

Новина доповнюється...

