Головна Новини дня Зеленський відреагував на російський удар по лікарні в Києві

Зеленський відреагував на російський удар по лікарні в Києві

Дата публікації: 5 січня 2026 09:44
Зеленський висловився про російський обстріл по лікарні в Києві
Термінова новина

У ніч проти 5 січня російські війська завдали удару по медичному закладу в Києві, де перебували пацієнти стаціонару. Через влучання людей довелося терміново евакуювати. Відомо про поранених, а також про одну загиблу людину. Глава держави зазначив, що всім постраждалим надають необхідну медичну допомогу, та висловив співчуття родині загиблого. Він наголосив, що зруйновану лікарню буде відновлено.

Новина доповнюється...

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
