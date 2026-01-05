Зеленский высказался о российском обстреле по больнице в Киеве

Срочная новость

В ночь на 5 января российские войска нанесли удар по медицинскому учреждению в Киеве, где находились пациенты стационара. Из-за попадания людей пришлось срочно эвакуировать. Известно о раненых, а также об одном погибшем человеке. Глава государства отметил, что всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, и выразил соболезнования семье погибшего. Он подчеркнул, что разрушенная больница будет восстановлена.

Новость дополняется...

Реклама