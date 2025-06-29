Обстріл України 29 червня та загибель пілота F-16 Максима Устименка — Зеленський відреагував

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Росія не зупиниться, поки має змогу завдавати масованих ударів по Україні. Потрібен тиск світової спільноти на агресора.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Facebook в неділю, 29 червня.

Реклама

Читайте також:

Реакція Зеленського на обстріл

Зеленський зазначив, що майже всю ніч в Україні лунала тривога, в небі було 477 дронів, більшість із яких російсько-іранські "Шахеди", та 60 ракет різних типів.

"Били "рускіє" по всьому, що забезпечує життя. Є влучання й по житловому будинку в Смілі, поранена дитина. Екстрені служби працюють усюди, де необхідно", — йдеться у повідомленні.

Президент також висловив співчуття родині та побратимам загиблого пілота F-16 Максима Устименка.

"Сьогодні він знищив сім повітряних цілей. Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну", — наголосив глава держави.

Український лідер підкреслив, що Москва не зупиниться, поки має змогу завдавати масованих ударів.

"Лише за цей тиждень було понад 114 ракет, більш ніж 1270 дронів і майже 1100 КАБів. Путін давно вирішив, що буде воювати далі попри заклики світу до миру", — вказав Президент.

Зеленський відзначив, що потрібно завершити війну та тиснути на агресора, а Україні посилювати ППО.

"Те, що найкраще захищає життя. Це американські системи, які ми готові купити. Розраховуємо на лідерство, політичну волю та підтримку Сполучених Штатів, Європи та всіх наших партнерів. Дякую всім, хто допомагає", — підсумував глава держави.

Нагадаємо, у ніч проти 29 червня окупанти застосували 537 засобів удару по території України. Під час відбиття атаки загинув пілот F-16 Максим Устименко.