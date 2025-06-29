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Главная Новости дня Зеленский отреагировал на обстрел Украины и гибель пилота F-16

Зеленский отреагировал на обстрел Украины и гибель пилота F-16

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 10:47
Обстрел Украины 29 июня и гибель пилота F-16 Максима Устименко - Зеленский отреагировал
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Ключові моменти Реакция Зеленского на обстрел

Россия не остановится, пока имеет возможность наносить массированные удары по Украине. Нужно давление мирового сообщества на агрессора.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook в воскресенье, 29 июня.

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Реакция Зеленского на обстрел

Зеленский отметил, что почти всю ночь в Украине звучала тревога, в небе было 477 дронов, большинство из которых российско-иранские "Шахеды", и 60 ракет различных типов.

"Били "русские" по всему, что обеспечивает жизнь. Есть попадания и по жилому дому в Смеле, ранен ребенок. Экстренные службы работают всюду, где необходимо", — говорится в сообщении.

Президент также выразил соболезнования семье и собратьям погибшего пилота F-16 Максима Устименко.

"Сегодня он уничтожил семь воздушных целей. Мои соболезнования семье и собратьям. Поручил выяснять все обстоятельства гибели. Украинская авиация героически защищает небо. Спасибо каждому, кто защищает Украину", — подчеркнул глава государства.

Украинский лидер подчеркнул, что Москва не остановится, пока имеет возможность наносить массированные удары.

"Только за эту неделю было более 114 ракет, более 1270 дронов и почти 1100 КАБов. Путин давно решил, что будет воевать дальше, несмотря на призывы мира к миру", — указал Президент.

Зеленский отметил, что нужно завершить войну и давить на агрессора, а Украине усиливать ПВО.

"То, что лучше всего защищает жизнь. Это американские системы, которые мы готовы купить. Рассчитываем на лидерство, политическую волю и поддержку Соединенных Штатов, Европы и всех наших партнеров. Спасибо всем, кто помогает", — подытожил глава государства.

Напомним, в ночь на 29 июня оккупанты применили 537 средств удара по территории Украины. Во время отражения атаки погиб пилот F-16 Максим Устименко.

Владимир Зеленский обстрелы президент война в Украине F-16
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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