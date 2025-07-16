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Головна Новини дня Зеленський відреагував на нічний російський обстріл

Зеленський відреагував на нічний російський обстріл

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 10:57
Обстріл України 16 липня — Зеленський відреагував на російський удар
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Унаслідок масштабного нічного обстрілу з боку Росії 16 липня постраждали чотири регіони — Вінницька, Дніпропетровська, Харківська та Одеська області. Однією з цілей була енергетична інфраструктура, зокрема в Кривому Розі. 

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Facebook.

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За словами Зеленського, поранення під час російської атаки отримали 15 людей, серед них одна дитина. Усі постраждалі забезпечені необхідною медичною допомогою.

"Однією з мішеней була, зокрема, енергетична інфраструктура. Зараз максимально стараються все відновити в Кривому Розі, електропостачання буде повернено протягом сьогоднішнього дня", — йдеться у повідомленні.

Обстріл 15 липня
Рятувальники працюють на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Глава держави подякував рятувальникам, енергетикам і військовим, які ліквідовують наслідки удару. Окремо він відзначив підрозділи Повітряних сил, ВМС, РЕБ, мобільні вогневі групи та зенітні ракетні війська, які збили близько 200 ворожих дронів. Ще понад 140 не досягли своїх цілей.

"Росія не змінює свою стратегію, і для ефективної протидії цьому терору нам потрібне системне посилення захисту: більше ППО, більше перехоплювачів, більше рішучості, щоб Росія відчувала нашу відповідь", — підсумував президент.

Обстріл 15 липня
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 16 липня російські війська здійснили масштабну атаку на територію України. Ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму та близько 400 ударних безпілотників.

Також ми писали, що 16 липня російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак дронами-камікадзе по Вінницькій області.

Володимир Зеленський вибух обстріли президент війна в Україні
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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