Обстрел Украины 16 июля - Зеленский отреагировал на российский удар

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В результате масштабного ночного обстрела со стороны России 16 июля пострадали четыре региона — Винницкая, Днепропетровская, Харьковская и Одесская области. Одной из целей была энергетическая инфраструктура, в частности в Кривом Роге.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook.

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По словам Зеленского, ранения во время российской атаки получили 15 человек, среди них один ребенок. Все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью.

"Одной из мишеней была, в частности, энергетическая инфраструктура. Сейчас максимально стараются все восстановить в Кривом Роге, электроснабжение будет возвращено в течение сегодняшнего дня", — говорится в сообщении.

Спасатели работают на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Глава государства поблагодарил спасателей, энергетиков и военных, которые ликвидируют последствия удара. Отдельно он отметил подразделения Воздушных сил, ВМС, РЭБ, мобильные огневые группы и зенитные ракетные войска, которые сбили около 200 вражеских дронов. Еще более 140 не достигли своих целей.

"Россия не меняет свою стратегию, и для эффективного противодействия этому террору нам нужно системное усиление защиты: больше ПВО, больше перехватчиков, больше решимости, чтобы Россия чувствовала наш ответ", — подытожил президент.

Тушение пожара. Фото: ГСЧС

Напомним, 16 июля российские войска совершили масштабную атаку на территорию Украины. Враг применил баллистическую ракету "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма и около 400 ударных беспилотников.

Также мы писали, что 16 июля российские войска совершили одну из самых масштабных атак дронами-камикадзе по Винницкой области.