Зеленський відреагував на масований обстріл українських регіонів

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: ДСНС Запоріжжя

Президент України Володимир Зеленський повідомив про чергову хвилю російських атак, які сколихнули Україну протягом останньої доби. Обстріли тривали на Сумщині, Харківщині, Донеччині та в південних регіонах України.

Про це український лідер повідомив у Telegram у вівторок, 22 квітня.

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За його словами, рятувальні роботи тривають у Харкові після чергового цинічного удару російських дронів. Внаслідок атаки в місті виникли пожежі одразу в кількох районах.

Обстріл Харкова. Фото: ДСНС України

Обстріл Харкова. Фото: ДСНС України

Не менш болючим став удар по Запоріжжю, де російські війська застосували авіабомби. Руйнувань зазнали звичайні житлові будинки. На жаль, загинула мирна мешканка.

"Мої співчуття рідним та близьким", — сказав Зеленський.

Загалом понад 20 осіб отримали поранення, серед них — четверо дітей.

Обстріл Запоріжжя. Фото: ДСНС Запоріжжя

Також минулої ночі російські дрони атакували Одесу. Протягом дня обстріли тривали на Сумщині, Харківщині, Донеччині та в південних регіонах України.

Президент наголосив: "Усе це — абсолютно свідомий російський терор, який може припинитися лише одним наказом — з Москви".

Зеленський нагадав, що на Великдень в Україні не лунали повітряні тривоги, що стало прямим підтвердженням того, що Росія здатна припинити вогонь, якщо ухвалить таке рішення. Україна ж, зі свого боку, пропонувала продовжити режим тиші після свята та зробити його повноцінним.

"Наша пропозиція припинення вогню щодо цивільних об’єктів залишається в силі. Потрібна лише серйозна готовність Росії до розмови про це. Жодних перепон з українського боку немає і не буде", — підсумував президент.

Обстріл Запоріжжя. Фото: ДСНС Запоріжжя

Нагадаємо, росіяни 22 квітня атакували Харків безпілотниками. Під ударом опинилися кілька районів міста.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія свідомо завдає ударів по українських містах.