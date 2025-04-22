Зеленский отреагировал на массированный обстрел украинских регионов

Зеленский отреагировал на массированный обстрел регионов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередной волне российских атак, которые всколыхнули Украину в течение последних суток. Обстрелы продолжались в Сумской, Харьковской, Донецкой областях и в южных регионах Украины.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram во вторник, 22 апреля.
Зеленский прокомментировал последние обстрелы Украины
По его словам, спасательные работы продолжаются в Харькове после очередного циничного удара российских дронов. В результате атаки в городе возникли пожары сразу в нескольких районах.
Не менее болезненным стал удар по Запорожью, где российские войска применили авиабомбы. Разрушениям подверглись обычные жилые дома. К сожалению, погибла мирная жительница.
"Мои соболезнования родным и близким", — сказал Зеленский.
Всего более 20 человек получили ранения, среди них — четверо детей.
Также минувшей ночью российские дроны атаковали Одессу. В течение дня обстрелы продолжались в Сумской, Харьковской, Донецкой областях и в южных регионах Украины.
Президент подчеркнул: "Все это — абсолютно сознательный российский террор, который может прекратиться только одним приказом — из Москвы".
Зеленский напомнил, что на Пасху в Украине не раздавались воздушные тревоги, что стало прямым подтверждением того, что Россия способна прекратить огонь, если примет такое решение. Украина же, со своей стороны, предлагала продлить режим тишины после праздника и сделать его полноценным.
"Наше предложение прекращения огня по гражданским объектам остается в силе. Нужна лишь серьезная готовность России к разговору об этом. Никаких преград с украинской стороны нет и не будет", — подытожил Президент.
Напомним, россияне 22 апреля атаковали Харьков беспилотниками. Под ударом оказались несколько районов города.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия сознательно наносит удары по украинским городам.
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