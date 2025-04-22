Зеленский отреагировал на массированный обстрел украинских регионов

Последствия обстрела Запорожья. Фото: ГСЧС Запорожья

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередной волне российских атак, которые всколыхнули Украину в течение последних суток. Обстрелы продолжались в Сумской, Харьковской, Донецкой областях и в южных регионах Украины.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram во вторник, 22 апреля.

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По его словам, спасательные работы продолжаются в Харькове после очередного циничного удара российских дронов. В результате атаки в городе возникли пожары сразу в нескольких районах.

Обстрел Харькова. Фото: ГСЧС Украины

Обстрел Харькова. Фото: ГСЧС Украины

Не менее болезненным стал удар по Запорожью, где российские войска применили авиабомбы. Разрушениям подверглись обычные жилые дома. К сожалению, погибла мирная жительница.

"Мои соболезнования родным и близким", — сказал Зеленский.

Всего более 20 человек получили ранения, среди них — четверо детей.

Обстрел Запорожья. Фото: ГСЧС Запорожья

Также минувшей ночью российские дроны атаковали Одессу. В течение дня обстрелы продолжались в Сумской, Харьковской, Донецкой областях и в южных регионах Украины.

Президент подчеркнул: "Все это — абсолютно сознательный российский террор, который может прекратиться только одним приказом — из Москвы".

Зеленский напомнил, что на Пасху в Украине не раздавались воздушные тревоги, что стало прямым подтверждением того, что Россия способна прекратить огонь, если примет такое решение. Украина же, со своей стороны, предлагала продлить режим тишины после праздника и сделать его полноценным.

"Наше предложение прекращения огня по гражданским объектам остается в силе. Нужна лишь серьезная готовность России к разговору об этом. Никаких преград с украинской стороны нет и не будет", — подытожил Президент.

Обстрел Запорожья. Фото: ГСЧС Запорожья

Напомним, россияне 22 апреля атаковали Харьков беспилотниками. Под ударом оказались несколько районов города.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия сознательно наносит удары по украинским городам.