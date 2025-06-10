Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Війна Новини Економіка Спорт Відео
ІндустріїПогодаВійськоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноЄвробачення1ШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмПромоРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяХронікикухняЄвробаченняАвтоЕксклюзивТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський відреагував на масований нічний удар РФ по Україні arrow

Зеленський відреагував на масований нічний удар РФ по Україні

10 червня 2025 10:11
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл України 10 червня — Зеленський відреагував
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Нова хвиля масованих ударів Росії по Україні свідчить про неефективність зусиль міжнародної спільноти щодо примусу Кремля до миру. Для цього потрібен жорсткий тиск на Москву.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у Telegram в вівторок, 10 червня.

Реклама
Читайте також:

Реакція Зеленського на обстріл України

Зеленський зазначив, що 10 червня був один із найбільших ударів по Києву, під обстрілами опинилися також Одеса, Дніпропетровщина та Чернігівщина.

"Російські удари ракетами та "шахедами" гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити Росію до миру. Вже котру ніч замість припинення вогню — масовані удари "шахедами", крилатими ракетами та балістикою", — йдеться у повідомленні.

Обстріл України 10 червня Зеленський
Рятувальники працюють на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Глава держави додав, що Росія атакувала Україну 315 дронами, з яких понад 250 були типу "шахед", а також випустила сім ракет, серед яких — дві балістичні ракети північнокорейського виробництва. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки та об’єкти міської інфраструктури. В Одесі під обстріл потрапив навіть пологовий будинок. 

"Поранено 13 людей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним", — сказав український лідер.

Обстріл України 10 червня Зеленський
Пожежа у будинку після обстрілу. Фото: ДСНС

Зеленський підкреслив, що потрібен жорсткий тиск на Росію заради миру. Потрібні рішучі дії — з боку США, які можуть змусити Росію припинити війну.

"Важливо, щоб відповіддю на цей та інші подібні російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії. Дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру. Дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії та припинення війни й кого Росія проігнорувала. Потрібен жорсткий тиск заради миру", — підсумував президент.

Обстріл України 10 червня Зеленський
Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: ДСНС

Нагадаємо, вночі 10 червня російські війська атакували Київ. Унаслідок обстрілу щонайменше четверо людей зазнали поранень, а через пожежі, спричинені ударами, у столиці зафіксували погіршення якості повітря.

Володимир Зеленський обстріли війна в Україні Росія безпілотник БпЛА
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації