Обстрел Украины 10 июня - Зеленский отреагировал

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Новая волна массированных ударов России по Украине свидетельствует о неэффективности усилий международного сообщества по принуждению Кремля к миру. Для этого нужно жесткое давление на Москву.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram во вторник, 10 июня.

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Зеленский отметил, что 10 июня был один из крупнейших ударов по Киеву, под обстрелами оказались также Одесса, Днепропетровщина и Черниговщина.

"Российские удары ракетами и "шахедами" громче, чем попытки Соединенных Штатов и других в мире принудить Россию к миру. Уже которую ночь вместо прекращения огня — массированные удары "шахедами", крылатыми ракетами и баллистикой", — говорится в сообщении.

Спасатели работают на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Глава государства добавил, что Россия атаковала Украину 315 дронами, из которых более 250 были типа "шахед", а также выпустила семь ракет, среди которых — две баллистические ракеты северокорейского производства. В результате ударов повреждены жилые дома и объекты городской инфраструктуры. В Одессе под обстрел попал даже роддом.

"Ранены 13 человек. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным", — сказал украинский лидер.

Пожар в доме после обстрела. Фото: ГСЧС

Зеленский подчеркнул, что нужно жесткое давление на Россию ради мира. Нужны решительные действия — со стороны США, которые могут заставить Россию прекратить войну.

"Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары было не молчание мира, а конкретные действия. Действия Америки, которая имеет силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, которая не имеет альтернативы тому, чтобы быть сильной. Действия других в мире, кто призывал к дипломатии и прекращению войны и кого Россия проигнорировала. Нужно жесткое давление ради мира", — подытожил президент.

Поврежденная многоэтажка. Фото: ГСЧС

Напомним, ночью 10 июня российские войска атаковали Киев. В результате обстрела по меньшей мере четыре человека получили ранения, а из-за пожаров, вызванных ударами, в столице зафиксировали ухудшение качества воздуха.