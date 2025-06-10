Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Война Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииПогодаВойскоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноЕвровидение1ШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмПромоРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияХроникиКухняЕвровидениеАвтоЭксклюзивТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow Зеленский отреагировал на массированный ночной удар РФ по Украине arrow

Зеленский отреагировал на массированный ночной удар РФ по Украине

10 июня 2025 10:11
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстрел Украины 10 июня - Зеленский отреагировал
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Новая волна массированных ударов России по Украине свидетельствует о неэффективности усилий международного сообщества по принуждению Кремля к миру. Для этого нужно жесткое давление на Москву.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram во вторник, 10 июня.

Реклама
Читайте также:

Реакция Зеленского на обстрел Украины

Зеленский отметил, что 10 июня был один из крупнейших ударов по Киеву, под обстрелами оказались также Одесса, Днепропетровщина и Черниговщина.

"Российские удары ракетами и "шахедами" громче, чем попытки Соединенных Штатов и других в мире принудить Россию к миру. Уже которую ночь вместо прекращения огня — массированные удары "шахедами", крылатыми ракетами и баллистикой", — говорится в сообщении.

Обстріл України 10 червня Зеленський
Спасатели работают на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Глава государства добавил, что Россия атаковала Украину 315 дронами, из которых более 250 были типа "шахед", а также выпустила семь ракет, среди которых — две баллистические ракеты северокорейского производства. В результате ударов повреждены жилые дома и объекты городской инфраструктуры. В Одессе под обстрел попал даже роддом.

"Ранены 13 человек. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным", — сказал украинский лидер.

Обстріл України 10 червня Зеленський
Пожар в доме после обстрела. Фото: ГСЧС

Зеленский подчеркнул, что нужно жесткое давление на Россию ради мира. Нужны решительные действия — со стороны США, которые могут заставить Россию прекратить войну.

"Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары было не молчание мира, а конкретные действия. Действия Америки, которая имеет силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, которая не имеет альтернативы тому, чтобы быть сильной. Действия других в мире, кто призывал к дипломатии и прекращению войны и кого Россия проигнорировала. Нужно жесткое давление ради мира", — подытожил президент.

Обстріл України 10 червня Зеленський
Поврежденная многоэтажка. Фото: ГСЧС

Напомним, ночью 10 июня российские войска атаковали Киев. В результате обстрела по меньшей мере четыре человека получили ранения, а из-за пожаров, вызванных ударами, в столице зафиксировали ухудшение качества воздуха.

Владимир Зеленский обстрелы война в Украине Россия беспилотник БпЛА
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации