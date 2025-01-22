Зеленський заявив, чому не погодиться мобілізувати 18-річних — відео

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот/Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує зменшувати мобілізаційний вік. На його думку, це "несправедливий діалог", адже досі не всі бригади забезпеченні озброєнням.

Про це він заявив в інтерв’ю Bloomberg.

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Президент України нагадав, що мобілізаційний вік в Україні визначений законодавством. Водночас він вже приймав рішення щодо його зниження — з 27 до 25 років. Володимир Зеленський переконаний, що зараз немає сенсу брати до війська 18-річних українців.

"Якщо є люди 25+ і у них немає зброї, то ми для чого хочемо мобілізувати ще молодших людей? Для того, щоб людей без зброї було ще більше?" — риторично запитав Зеленський.

Також український лідер наголосив, що ситуація нині досить "нечесна". Адже Захід відмовляється постачати далекобійну зброю, але водночас хоче, щоб ще більше чоловіків стали до лав армії.

"Союзники кажуть: "Інструктори не можуть приїхати до вас у великій кількості. Навчати вас в Україні ми не можемо. Бо це небезпечно. І до речі, вам треба знизити вік мобілізації". Це несправедливий діалог", — наголосив президент.

Нагадаємо, чи припинили в Україні мобілізовувати чоловіків віком від 50 років. Також ми пояснювали, в яких випадках працівники ТЦК можуть відправити на фронт українців, яким ще не виповнилось 25 років.