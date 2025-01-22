Зеленский заявил, почему не согласится мобилизовать 18-летних — видео

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот/Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует уменьшать мобилизационный возраст. По его мнению, это "несправедливый диалог", ведь до сих пор не все бригады обеспечены вооружением.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

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Президент Украины напомнил, что мобилизационный возраст в Украине определен законодательством. В то же время он уже принимал решение о его снижении — с 27 до 25 лет. Владимир Зеленский убежден, что на данный момент нет смысла брать в армию 18-летних украинцев.

"Если есть люди 25+ и у них нет оружия, то мы для чего хотим мобилизовать еще более молодых людей? Для того, чтобы людей без оружия было еще больше?" — риторически спросил Зеленский.

Также украинский лидер отметил, что ситуация сейчас достаточно "нечестная". Ведь Запад отказывается поставлять дальнобойное оружие, но в то же время хочет, чтобы еще больше мужчин стали в ряды армии.

"Союзники говорят: "Инструкторы не могут приехать к вам в большом количестве. Обучать вас в Украине мы не можем. Потому что это опасно. И кстати, вам надо снизить возраст мобилизации". Это несправедливый диалог", — подчеркнул президент.

Напомним, прекратили ли в Украине мобилизовать мужчин в возрасте от 50 лет. Также мы объясняли, в каких случаях работники ТЦК могут отправить на фронт украинцев, которым еще не исполнилось 25 лет.