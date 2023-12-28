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Зеленський видав укази про призначення нових голів Донецької та Рівненської ОДА

28 грудня 2023 16:15
оновлено: 16:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський видав укази про призначення нових голів Донецької та Рівненської ОДА
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram / Zelenskiy Official
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський видав укази про призначення нових голів обласної державної адміністрації в Рівненському та Донецькому регіоні. Відповідно посади обіймуть Олександр Коваль та Вадим Філашкін.

Про це повідомили в Офісі Президента України.

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Призначення нових голів Рівненської та Донецької ОДА

Сьогодні, 27 грудня, на сайті Офісу Президента з'явилися накази Зеленського про призначення нових голів ОДА двох регіонів. Йдеться про Рівненську та Донецьку області. Посаду керівника ОДА в Рівненській області обійме Олександр Коваль, а в Донецькій — Вадим Філашкін.

"Призначити Філашкіна Вадима Сергійовича головою Донецької обласної державної адміністрації. Призначити Коваля Олександра Сергійовича головою Рівненської обласної державної адміністрації", — вказано в указах президента.

Указ президента про призначення нового голови Донецької ОДА
Указ президента про призначення нового голови Донецької ОДА. Фото: ОП
Указ президента про призначення нового голови Рівненської ОДА
Указ президента про призначення нового голови Рівненської ОДА. Фото: ОП

До цього Вадим Філашкін протягом чотирьох років обіймав посаду заступника очільника ОДА. Посадовцю 48 років і він родом з Миколаївщини. Раніше проходив службу у лавах ЗСУ, за освітою юрист. Крім того, у минулому співробітник Нацполіції та інших органів внутрішніх справ.

Щодо Олександра Коваля, то йому 36 років і від 2021 року він був головою Рівненської районної державної адміністрації. Раніше працював на посадах заступника начальника, начальника управління Держземагентства у Костопільському районі Рівненської області.

Нагадаємо, Володимир Зеленський нещодавно призначив нову представницю президента у Верховній Раді. Посаду обійняла депутатка від "Слуги народу" Галина Михайлюк.

Раніше ми писали, Володимир Зеленський зняв нардепа Федора Веніславського з посади представника президента у Верховній Раді. Глава держави видав відповідний указ про звільнення.

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