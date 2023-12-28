Зеленський видав укази про призначення нових голів Донецької та Рівненської ОДА

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Президент України Володимир Зеленський видав укази про призначення нових голів обласної державної адміністрації в Рівненському та Донецькому регіоні. Відповідно посади обіймуть Олександр Коваль та Вадим Філашкін.

Про це повідомили в Офісі Президента України.

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Сьогодні, 27 грудня, на сайті Офісу Президента з'явилися накази Зеленського про призначення нових голів ОДА двох регіонів. Йдеться про Рівненську та Донецьку області. Посаду керівника ОДА в Рівненській області обійме Олександр Коваль, а в Донецькій — Вадим Філашкін.

"Призначити Філашкіна Вадима Сергійовича головою Донецької обласної державної адміністрації. Призначити Коваля Олександра Сергійовича головою Рівненської обласної державної адміністрації", — вказано в указах президента.

Указ президента про призначення нового голови Донецької ОДА. Фото: ОП

Указ президента про призначення нового голови Рівненської ОДА. Фото: ОП

До цього Вадим Філашкін протягом чотирьох років обіймав посаду заступника очільника ОДА. Посадовцю 48 років і він родом з Миколаївщини. Раніше проходив службу у лавах ЗСУ, за освітою юрист. Крім того, у минулому співробітник Нацполіції та інших органів внутрішніх справ.

Щодо Олександра Коваля, то йому 36 років і від 2021 року він був головою Рівненської районної державної адміністрації. Раніше працював на посадах заступника начальника, начальника управління Держземагентства у Костопільському районі Рівненської області.

Нагадаємо, Володимир Зеленський нещодавно призначив нову представницю президента у Верховній Раді. Посаду обійняла депутатка від "Слуги народу" Галина Михайлюк.

Раніше ми писали, Володимир Зеленський зняв нардепа Федора Веніславського з посади представника президента у Верховній Раді. Глава держави видав відповідний указ про звільнення.