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Зеленський призначив свого представника в Раді замість Веніславського

20 грудня 2023 11:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Галину Михайлюк призначили представницею президента у Раді
Нова представниця президента у Раді. Фото: ВРУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський сьогодні призначив нову представницю глави держави у Верховній Раді. Нею стала депутатка від "Слуги народу" Галина Михайлюк.

Про це йдеться в указі президента від 20 грудня.

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Сьогодні Володимир Зеленський призначив Галину Михайлюк представницею президента у Верховній Раді.

"Призначити Михайлюк Галину Олегівну Представником Президента України у Верховній Раді України (за згодою)", — в указу №823/2023. 

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Указ Президента №823/2023. Фото: скриншот

Що відомо про Галину Михайлюк

Галина Михайлюк народилася 1987 року у Києві. Закінчила Одеський державний економічний університет за спеціальністю "Банківська справа", а також аспірантуру кафедри цивільного права Національного університету "Одеська юридична академія". Також навчалась за кордоном, в Британії, на міжнародне та корпоративне право.

Народна депутатка від партії "Слуга народу". З 2019 року була заступницею голови Комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності. Окрім того, вона співголова депутатських груп ВРУ з міжпарламентських зв'язків з Японією та Австралією.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 7 грудня зняв нардепа Веніславського з посади представника президента у Верховній Раді. Глава держави видав відповідний указ. 

Деякі народні депутати вважають, що причиною звільнення Веніславського могла стати його неузгоджена заява про електронні повістки.

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