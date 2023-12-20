Галину Михайлюк призначили представницею президента у Раді

Нова представниця президента у Раді. Фото: ВРУ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні призначив нову представницю глави держави у Верховній Раді. Нею стала депутатка від "Слуги народу" Галина Михайлюк.

Про це йдеться в указі президента від 20 грудня.

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Сьогодні Володимир Зеленський призначив Галину Михайлюк представницею президента у Верховній Раді.

"Призначити Михайлюк Галину Олегівну Представником Президента України у Верховній Раді України (за згодою)", — в указу №823/2023.

Указ Президента №823/2023. Фото: скриншот

Що відомо про Галину Михайлюк

Галина Михайлюк народилася 1987 року у Києві. Закінчила Одеський державний економічний університет за спеціальністю "Банківська справа", а також аспірантуру кафедри цивільного права Національного університету "Одеська юридична академія". Також навчалась за кордоном, в Британії, на міжнародне та корпоративне право.

Народна депутатка від партії "Слуга народу". З 2019 року була заступницею голови Комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності. Окрім того, вона співголова депутатських груп ВРУ з міжпарламентських зв'язків з Японією та Австралією.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 7 грудня зняв нардепа Веніславського з посади представника президента у Верховній Раді. Глава держави видав відповідний указ.

Деякі народні депутати вважають, що причиною звільнення Веніславського могла стати його неузгоджена заява про електронні повістки.