Галину Михайлюк призначили представницею президента у Раді

Зеленський призначив свого представника в Раді замість Веніславського
Президент України Володимир Зеленський сьогодні призначив нову представницю глави держави у Верховній Раді. Нею стала депутатка від "Слуги народу" Галина Михайлюк.
Про це йдеться в указі президента від 20 грудня.
Призначення нової представниці Зеленського в Раді
Сьогодні Володимир Зеленський призначив Галину Михайлюк представницею президента у Верховній Раді.
"Призначити Михайлюк Галину Олегівну Представником Президента України у Верховній Раді України (за згодою)", — в указу №823/2023.
Що відомо про Галину Михайлюк
Галина Михайлюк народилася 1987 року у Києві. Закінчила Одеський державний економічний університет за спеціальністю "Банківська справа", а також аспірантуру кафедри цивільного права Національного університету "Одеська юридична академія". Також навчалась за кордоном, в Британії, на міжнародне та корпоративне право.
Народна депутатка від партії "Слуга народу". З 2019 року була заступницею голови Комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності. Окрім того, вона співголова депутатських груп ВРУ з міжпарламентських зв'язків з Японією та Австралією.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 7 грудня зняв нардепа Веніславського з посади представника президента у Верховній Раді. Глава держави видав відповідний указ.
Деякі народні депутати вважають, що причиною звільнення Веніславського могла стати його неузгоджена заява про електронні повістки.
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