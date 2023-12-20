Галину Михайлюк назначили представительницей президента в Раде

Новая представительница президента в Раде. Фото: ВРУ

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня назначил новую представительницу главы государства в Верховной Раде. Ею стала депутат от "Слуги народа" Галина Михайлюк.

Об этом говорится в указе президента от 20 декабря.

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Сегодня Владимир Зеленский назначил Галину Михайлюк представительницей президента в Верховной Раде.

"Назначить Михайлюк Галину Олеговну Представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)", — в указе №823/2023.

Указ Президента №823/2023. Фото: скриншот

Что известно о Галине Михайлюк

Галина Михайлюк родилась в 1987 году в Киеве. Окончила Одесский государственный экономический университет по специальности "Банковское дело", а также аспирантуру кафедры гражданского права Национального университета "Одесская юридическая академия". Также училась за границей, в Британии, на международное и корпоративное право.

Народный депутат от партии "Слуга народа". С 2019 года была заместителем председателя Комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности. Кроме того, она сопредседатель депутатских групп ВРУ по межпарламентским связям с Японией и Австралией.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 7 декабря снял нардепа Вениславского с должности представителя президента в Верховной Раде. Глава государства издал соответствующий указ.

Некоторые народные депутаты считают, что причиной увольнения Вениславского могло стать его несогласованное заявление об электронных повестках.