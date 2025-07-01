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Зеленський увів у дію три рішення РНБО щодо застосування санкцій

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 17:00
Рішення РНБО щодо синхронізації санкцій із відповідними рішеннями ЄС - деталі
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У вівторок, 1 липня, Президент України Володимир Зеленський підписав укази про надання чинності трьом рішенням Ради національної безпеки і оборони щодо санкційної політики. Це стало першим кроком у реалізації рішення РНБО від 27 червня 2025 року, спрямованого на синхронізацію санкційного тиску України з Європейським Союзом і країнами "Групи семи".

Про це повідомляє Офіс Президента.

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Під нові обмеження потрапили 403 фізичні особи та 188 юридичних. Йдеться, зокрема, про осіб, які причетні до військової агресії Росії, порушення прав людини в Білорусі та Ірані, а також про компанії, що підтримують війну проти України.

Таким чином, Україна узгодила свою санкційну політику з шістьма останніми пакетами санкцій ЄС — від дев’ятого до чотирнадцятого. Також було синхронізовано низку рішень, ухвалених Євросоюзом у 2011 та 2020–2025 роках.

"Наша держава продовжує підготовку наступних санкційних пакетів для повної синхронізації санкційної політики з партнерами. Україна очікує від міжнародної спільноти максимального відображення та підтримки українських санкцій у відповідних національних рішеннях", — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз перебуває на фінальному етапі погодження 18-го пакета санкцій проти Росії. Водночас він наголосив, що наразі існують певні розбіжності між країнами-членами щодо остаточного змісту обмежень.

А голова МЗС України Андрій Сибіга пояснив, навіщо впроваджувати санкції проти Росії.

Володимир Зеленський Європейський союз санкції РНБО війна Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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