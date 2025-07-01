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Зеленский ввел в действие три решения СНБО по применению санкций

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 17:00
Решение СНБО по синхронизации санкций с соответствующими решениями ЕС - детали
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Во вторник, 1 июля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие трех решений Совета национальной безопасности и обороны относительно санкционной политики. Это стало первым шагом в реализации решения СНБО от 27 июня 2025 года, направленного на синхронизацию санкционного давления Украины с Европейским Союзом и странами "Группы семи".

Об этом сообщает Офис Президента.

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Под новые ограничения попали 403 физических лица и 188 юридических. Речь идет, в частности, о лицах, причастных к военной агрессии России, нарушению прав человека в Беларуси и Иране, а также о компаниях, поддерживающих войну против Украины.

Таким образом, Украина согласовала свою санкционную политику с шестью последними пакетами санкций ЕС — от девятого до четырнадцатого. Также был синхронизирован ряд решений, принятых Евросоюзом в 2011 и 2020-2025 годах.

"Наше государство продолжает подготовку следующих санкционных пакетов для полной синхронизации санкционной политики с партнерами. Украина ожидает от международного сообщества максимального отражения и поддержки украинских санкций в соответствующих национальных решениях", — говорится в сообщении.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз находится на финальном этапе согласования 18-го пакета санкций против России. В то же время он отметил, что сейчас существуют определенные разногласия между странами-членами относительно окончательного содержания ограничений.

А глава МИД Украины Андрей Сибига объяснил, зачем вводить санкции против России.

Владимир Зеленский Европейский союз санкции РНБО війна Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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