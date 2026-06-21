Зеленський: Україна вразила військову логістику та ППО РФ у Криму

Вибухи в Росії. Фото: РБК

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Українські сили завдали серії ударів по військових та інфраструктурних об’єктах російських окупантів. Атаки відбулися у тимчасово окупованому Криму та Краснодарському краї РФ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Удари по військовій логістиці та ППО РФ

За його словами, операції були спрямовані на військову логістику, нафтову інфраструктуру та елементи протиповітряної оборони противника. Удари завдавалися по цілях з обох боків Кримського мосту, зокрема по морській логістиці для транспортування нафти в Краснодарському краї та нафтобазі в Керчі.

Також уражено об’єкти військової логістики, чотири радіолокаційні станції зі складу комплексів С-400 та два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир".

Глава держави подякував підрозділам СБУ, Сил безпілотних систем, ГУР та ССО за успішне виконання завдань на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту.

"Вдячний усім нашим воїнам за влучність і професіоналізм. Тільки силу Росія розуміє, і наша далекобійна сила точно працює на мир", — наголосив Зеленський.

Допис Президента України. Скріншот: Zelenskiy/Official

Новини.LIVE повідомляли, що у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження Московського нафтопереробного заводу та повідомили про масштаби пошкоджень. За даними відомства, внаслідок атаки було знищено кілька резервуарів.

Новини.LIVE інформували, що російські системи ППО могли не впоратися з повітряною загрозою під час вибуху на одному з нафтопереробних заводів у Москві. Інцидент стався приблизно за 15 кілометрів від Кремля. За оцінкою експерта, ця подія може свідчити про можливі збої в роботі систем протиповітряної оборони РФ.