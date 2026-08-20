Зеленський: Україна відповість Росії на обстріл далекобійними ударами

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Олександр Шорохов Редактор

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні пообіцяв справедливу та далекобійну відповідь на сьогоднішній масований удар російських окупантів. Глава держави підкреслив, що кожна подібна атака проти цивільного населення та логістичної інфраструктури не залишиться безкарною. Водночас він запевнив, що вітчизняна далекобійність і засоби ураження ворога в глибокому тилу отримуватимуть дедалі більше необхідних ресурсів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

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