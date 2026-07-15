Зеленський: Україна тримається 1600 днів, попри невтішні прогнози

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава вистояла попри прогнози про її швидке падіння на початку повномасштабного вторгнення. За його словами, Україна вже понад 1600 днів протистоїть російській агресії та зміцнює свої позиції у світі. Глава держави наголосив, що сьогодні Україну визнають сильним і важливим партнером для Європи.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час виступу з нагоди Дня Української Державності у середу, 15 липня.

Україна вистояла всупереч прогнозам Росії

Під час урочистостей з нагоди Дня Української Державності Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія розраховувала швидко захопити Україну та зламати її спротив. За його словами, на початку повномасштабної війни агресор відводив українській державі лише кілька діб, однак ці розрахунки повністю провалилися.

Президент також зазначив, що сама назва так званої "СВО", яку Кремль використовував для повномасштабного вторгнення, була спробою применшити масштаби війни та продемонструвати нібито слабкість України.

"Держава, якій давали 72 години, а вона тримається 12 років російської агресії і 1603 дні повномасштабної війни. Росія почала її та назвала "СВО". І навіть в цьому вони хотіли принизити нашу державність, показати начебто неспроможність і слабкість України", – сказав президент.

Україна стала сильним партнером для Європи

Глава держави підкреслив, що сьогодні Україна не лише успішно обороняється, а й робить вагомий внесок у безпеку Європи. За словами Зеленського, навіть у Росії вже визнають, що Україну не вдалося зламати, а її роль у сфері оборони та міжнародного партнерства лише посилюється.

Президент наголосив, що Україна пропонує союзникам власний бойовий досвід, сучасні технології та нові безпекові рішення, які є важливими для всієї Європи.

"Ніби для цього достатньо просто якоїсь операції на якійсь там землі, що була начебто кимось подарованою. Сьогодні навіть російські державні пропагандисти визнають: Україна сильна держава, яку Росія не може здолати і не здолає. Держава, яка потрібна Європі. Держава, яка не чекає, а створює, яка не просить: яка пропонує унікальний досвід, технології, можливості, унікальне безпекове та політичне партнерство", – підкреслив український лідер.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Зеленський заявив, що Україна стане одним із лідерів проєкту FREYJA зі створення європейської антибалістичної системи. За його словами, вона має об'єднати антибалістичні спроможності європейських країн для захисту від ракетних загроз. Зеленський наголосив, що нова система має гарантувати безпеку неба Європи.

Новини.LIVE також писали, що 14 липня 2026 року Зеленський повідомив про нові далекобійні удари українських сил по військових і промислових об'єктах РФ. За його словами, Сили оборони уразили нафтопереробний завод у Башкортостані за близько 1300 кілометрів від лінії фронту, а також Афіпський НПЗ, патрульний корабель і танкери тіньового флоту Росії. Глава держави подякував українським військовим та наголосив, що війна має завершитися дипломатичним шляхом.