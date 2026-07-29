Україна може виробляти Patriot: Зеленський розповів про плани

Володимир Зеленський, Річард Блюменталь, Джим Ріш та Роджер Вікер. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив про позитивні результати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Однією з ключових тем переговорів стало отримання ліцензій на виробництво перехоплювачів для систем Patriot в Україні.

Про це глава держави повідомив журналісту Fox News, передає Новини.LIVE.

Україна хоче розширити виробництво засобів ППО

За словами Володимира Зеленського, питання ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot обговорювали ще під час саміту НАТО в Анкарі.

Президент зазначив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом сторони приділили увагу подальшій оборонній співпраці між Україною та США, зокрема розвитку власного виробництва озброєння.

"Була дуже добра зустріч", — сказав Зеленський, коментуючи переговори з американським лідером.

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Після зустрічі у Білому домі президент України також провів переговори з представниками провідних американських оборонних компаній.

За словами Зеленського, співпраця з виробниками озброєння може дозволити Україні налагодити спільне виробництво необхідних систем і технологій.

Глава держави наголосив, що Україна потребує більшої кількості засобів протиповітряної оборони, і це питання залишається одним із пріоритетних.

"Нам потрібно більше засобів ППО і якнайшвидше", — зазначив президент.

Він додав, що розвиток спільних оборонних проєктів зі США має посилити здатність України захищати міста та критичну інфраструктуру від російських атак.

Новини.LIVE інформували, що Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі великою честю. За його словами, під час переговорів лідери обговорили низку важливих питань, а сама зустріч відбулася у конструктивній та позитивній атмосфері.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський зазначив, що через динамічний характер бойових дій країна має оперативно розвивати військові технології та швидко реагувати на нові виклики. За його словами, технологічна перевага на полі бою дозволяє ефективніше захищати військових і зберігати їхні життя.