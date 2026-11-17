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Український лідер Володимир Зеленський у вівторок, 17 листопада, повідомив про підготовку обміну військовополоненими з Росією. За його словами, це одна з найважливіших домовленостей тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Обмін військовополоненими між Україною та Росією

Зеленський зазначив, що разом із дипломатичною командою України, керівниками розвідки та СБУ, Головнокомандувачем ЗСУ, учасниками перемовин визначили пріоритети на наступну зустріч, яка відбудеться у Берліні вже цього тижня з європейськими та американськими партнерами – і форматів з росіянами.

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