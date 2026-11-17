Зеленский: Украина готовит обмен пленными с Россией
Ua ru
17 ноября 2026 16:09
Срочная новость
Украинский лидер Владимир Зеленский во вторник, 17 ноября, сообщил о подготовке обмена военнопленными с Россией. По его словам, это одна из важнейших договоренностей трехсторонней встречи в Абу-Даби.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.
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Обмен военнопленными между Украиной и Россией
Зеленский отметил, что совместно с дипломатической командой Украины, руководителями разведки и СБУ, главнокомандующим ВСУ и участниками переговоров определили приоритеты для следующей встречи, которая состоится в Берлине уже на этой неделе с европейскими и американскими партнерами, а также форматов переговоров с россиянами.
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