Зеленський у зверненні заявив про строки завершення війни в Україні

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно завершувати війну як можна скоріше. За його словами, бажано зробити це до завершення президентського терміну Дональда Трампа.

Про це глава держави заявив у своєму вечірньому зверненні 19 червня.

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За його словами, Україна розраховує на політичну волю міжнародних партнерів і максимальну концентрацію зусиль для припинення бойових дій.

Зеленський також прокоментував масштабну російську атаку по Києву, яка забрала життя десятків мирних громадян.

Президент повідомив, що вранці особисто прибув на місце влучання ракети в житловий будинок. Унаслідок удару ракета пройшла крізь усі поверхи споруди — від даху до підвалу. Загинуло 23 людини. Рятувальна операція тривала майже 40 годин, рятувальники до останнього намагалися витягти постраждалих з-під завалів. Загалом унаслідок масованого обстрілу по Україні 30 осіб загинули, ще 172 — дістали поранення.

"Жодного військового сенсу цей удар не мав. Це свідомий терор. Те, що російська армія робила раніше в Чечні, Сирії, зараз вона робить в Україні", — наголосив Зеленський.

Крім того, президент відреагував на чергові заяви Володимира Путіна щодо легітимності української влади. За словами Зеленського, сам Путін "пересидів уже три терміни" і не має морального права ставити під сумнів легітимність демократично обраного керівництва іншої держави.

Окремо Зеленський зупинився на темі міжнародної ізоляції Росії. Він звернув увагу на спроби Кремля посилити співпрацю з авторитарними режимами, зокрема Іраном і Північною Кореєю. Президент заявив, що Росія намагається втримати іранську ядерну програму, а будь-яка втрата партнера, який здатен експортувати війну, викликає у Москві негайну реакцію.

"Це черговий доказ того, що агресивним режимам не можна дозволяти об’єднуватися і ставати стратегічними партнерами", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що у Солом’янському районі столиці, в багатоповерхівці, яка зазнала ушкоджень під час ракетної атаки 17 червня, сталося обвалення внутрішніх конструкцій. За попередніми даними, руйнування спричинені критичними пошкодженнями, завданими ворожим обстрілом.

При цьому президент РФ Володимир Путін зробив цинічну заяву, вкотре продемонструвавши зневагу до людських жертв і міжнародного права. Він заявив, що російська армія не била по житлових будинках.