Зеленский в обращении заявил о сроках завершения войны в Украине

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно завершать войну как можно скорее. По его словам, желательно сделать это до завершения президентского срока Дональда Трампа.

Об этом глава государства заявил в своем вечернем обращении 19 июня.

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По его словам, Украина рассчитывает на политическую волю международных партнеров и максимальную концентрацию усилий для прекращения боевых действий.

Зеленский также прокомментировал масштабную российскую атаку по Киеву, которая унесла жизни десятков мирных граждан.

Президент сообщил, что утром лично прибыл на место попадания ракеты в жилой дом. В результате удара ракета прошла сквозь все этажи здания — от крыши до подвала. Погибло 23 человека. Спасательная операция длилась почти 40 часов, спасатели до последнего пытались извлечь пострадавших из-под завалов. Всего в результате массированного обстрела по Украине 30 человек погибли, еще 172 — получили ранения.

"Никакого военного смысла этот удар не имел. Это сознательный террор. То, что российская армия делала раньше в Чечне, Сирии, сейчас она делает в Украине", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент отреагировал на очередные заявления Владимира Путина относительно легитимности украинской власти. По словам Зеленского, сам Путин "пересидел уже три срока" и не имеет морального права ставить под сомнение легитимность демократически избранного руководства другого государства.

Отдельно Зеленский остановился на теме международной изоляции России. Он обратил внимание на попытки Кремля усилить сотрудничество с авторитарными режимами, в частности Ираном и Северной Кореей. Президент заявил, что Россия пытается удержать иранскую ядерную программу, а любая потеря партнера, который способен экспортировать войну, вызывает в Москве немедленную реакцию.

"Это очередное доказательство того, что агрессивным режимам нельзя позволять объединяться и становиться стратегическими партнерами", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что в Соломенском районе столицы, в многоэтажке, которая получила повреждения во время ракетной атаки 17 июня, произошло обрушение внутренних конструкций. По предварительным данным, разрушения вызваны критическими повреждениями, нанесенными вражеским обстрелом.

При этом президент РФ Владимир Путин сделал циничное заявление, в очередной раз продемонстрировав пренебрежение к человеческим жертвам и международному праву. Он заявил, что российская армия не била по жилым домам.