Зеленський у зверненні оцінив ефект санкцій на паливний ринок РФ

Президент України Володимир Зеленський розповів про останні події в регіонах, що постраждали від російських ударів. Крім того, він прокоментував поточну ситуацію у сфері економіки, оборони та соціальної політики.

Про це він заявив у вечірньому зверненні у Telegram у вівторок, 16 вересня.

Звернення Зеленського

За його словами, у Запоріжжі продовжують надавати допомогу людям, які постраждали від нічних обстрілів. Станом на цей час 20 осіб звернулися по медичну допомогу, серед них — четверо дітей. На жаль, внаслідок удару загинула одна людина.

У Харкові внаслідок цілеспрямованого удару постраждали будівлі Національного фармацевтичного університету. Крім того, постраждалі зафіксовані в Херсоні, а також спостерігається значна активність російських безпілотників у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.

"Щодня триває російський терор, і щодня Росія відкидає можливості завершити війну мирним шляхом", — підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що Україна позитивно сприйняла пропозиції США щодо припинення вогню, а також пропонувала різні формати мирного врегулювання, однак Росія продовжує вести війну, яку президент назвав виключно "війною Росії". Зеленський також наголосив на важливості реагування світової спільноти, особливо після недавніх інцидентів із дронами в Польщі.

Крім військової тематики, президент повідомив про доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України щодо паливного сектору Росії після застосованих Україною санкцій. Зеленський подякував українським операторам дронів та виробникам ракет, зазначивши, що промисловість країни демонструє значне зростання.

Він також поінформував про доповіді прем’єр-міністра Юлії Свириденко щодо розвитку економіки та створення робочих місць. Уряд планує запуск нових програм підтримки зайнятості та залучення фахівців.

Щодо бюджету на наступний рік Зеленський доручив максимально виконувати всі соціальні зобов’язання держави. Очікується збільшення зарплат учителів, підвищення стипендій для студентів, виділення додаткових 66 млрд грн на освіту та посилення фінансування охорони здоров’я. Серед нових ініціатив — програма безкоштовних чекапів для раннього виявлення захворювань.

Президент висловив подяку всім українцям за підтримку держави та закликав не забувати про тих, хто воює та працює заради України.

Нагадаємо, РФ атакувала логістичний центр Епіцентру на Київщині. На місці трапилася масштабна пожежа, яку зараз намагаються загасити.

Крім того, окупанти б'ють по цивільних на Миколаївщині. Ворог дедалі частіше б’є по житлових будинках, а також активно застосовує FPV-дрони.