США одобрили помощь Украине по новому финансовому соглашению
Главная Новости дня Зеленский назвал последствия атак РФ в Харькове и Запорожье

Зеленский назвал последствия атак РФ в Харькове и Запорожье

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 20:24
Зеленский прокомментировал последствия атак РФ в Харькове и Запорожье – главное из обращения
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последних событиях в регионах, пострадавших от российских ударов. Кроме того, он прокомментировал текущую ситуацию в сфере экономики, обороны и социальной политики.

Об этом он заявил в вечернем обращении в Telegram во вторник, 16 сентября.

Обращение Зеленского

По его словам, в Запорожье продолжают оказывать помощь людям, пострадавшим от ночных обстрелов. По состоянию на это время 20 человек обратились за медицинской помощью, среди них — четверо детей. К сожалению, в результате удара погиб один человек.

В Харькове в результате целенаправленного удара пострадали здания Национального фармацевтического университета. Кроме того, пострадавшие зафиксированы в Херсоне, а также наблюдается значительная активность российских беспилотников в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

"Ежедневно продолжается российский террор, и ежедневно Россия отвергает возможности завершить войну мирным путем", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина положительно восприняла предложения США о прекращении огня, а также предлагала различные форматы мирного урегулирования, однако Россия продолжает вести войну, которую президент назвал исключительно "войной России". Зеленский также отметил важность реагирования мирового сообщества, особенно после недавних инцидентов с дронами в Польше.

Кроме военной тематики, президент сообщил о докладе руководителя Службы внешней разведки Украины относительно топливного сектора России после примененных Украиной санкций. Зеленский поблагодарил украинских операторов дронов и производителей ракет, отметив, что промышленность страны демонстрирует значительный рост.

Он также проинформировал о докладе премьер-министра Юлии Свириденко по развитию экономики и созданию рабочих мест. Правительство планирует запуск новых программ поддержки занятости и привлечения специалистов.

По бюджету на следующий год Зеленский поручил максимально выполнять все социальные обязательства государства. Ожидается увеличение зарплат учителей, повышение стипендий для студентов, выделение дополнительных 66 млрд грн на образование и усиление финансирования здравоохранения. Среди новых инициатив — программа бесплатных чекапов для раннего выявления заболеваний.

Президент выразил благодарность всем украинцам за поддержку государства и призвал не забывать о тех, кто воюет и работает ради Украины.

Напомним, РФ атаковала логистический центр Эпицентра в Киевской области. На месте случился масштабный пожар, который сейчас пытаются потушить.

Кроме того, оккупанты бьют по гражданским на Николаевщине. Враг все чаще бьет по жилым домам, а также активно применяет FPV-дроны.

