Зеленський: таких грошей, які РФ витрачає на війну, в України немає

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з лідером Сербії 8 серпня 2026 року. Фото: Reuters

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Україна потребує додаткового фінансування, щоб збільшити виробництво озброєння власною оборонною промисловістю. Президент Володимир Зеленський наголосив, що вироблені в Україні засоби для захисту та боротьби дешевші, ніж в інших країнах. Водночас глава держави заявив, що таких фінансових ресурсів, які Росія витрачає на війну, в України немає і не буде.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у суботу, 8 серпня.

Зеленський заявив про необхідність додаткових коштів для оборонки

Володимир Зеленський наголосив на важливості пошуку додаткових коштів для української оборонної промисловості. За його словами, Україна має боротися за кожну копійку, оскільки вироблені всередині країни засоби для захисту та боротьби коштують дешевше, ніж в інших країнах.

Президент також зазначив, що над пошуком необхідних ресурсів потрібно працювати щодня:

"Тому що Україна бореться, в Україні інструменти, які ми виробляємо для захисту і для боротьби, дешевші, ніж в інших країнах. І тому тут треба боротися за кожну копійку, вибачте, і кожного дня. Що ми не бачимо, що невідомо, але я-то знаю, я все бачу, і мені відомо".

Українська оборонка може збільшити виробництво вдвічі

За словами президента, українська оборонна промисловість має відповідні спроможності для збільшення обсягів виробництва. Для цього, наголосив Зеленський, необхідні додаткові кошти.

Він уточнив, що йдеться про великі суми, зокрема про мільярд. Водночас президент зазначив, що питання фінансування обговорював із сербським колегою Александром Вучичем.

"І над цим треба працювати. Додаткові гроші для того, щоб українська оборонка виробляла в два рази більше, тому що є спроможності. Це великі гроші. Просто великі гроші. Це мільярд. Сьогодні мене запитував президент, я йому поділився, не будемо зараз про це говорити в медійному просторі...", — пояснив лідер.

Зеленський порівняв фінансові можливості України та Росії

Водночас Зеленський наголосив, що Україна не має таких фінансових ресурсів, які Росія спрямовує на війну. При цьому він зазначив, що за підтримки Європи та інших країн Україна може отримувати необхідні для оборони ресурси.

Окремо президент підкреслив потребу в додатковому фінансуванні саме українського виробництва, щоб нарощувати випуск необхідної зброї та інших засобів для захисту.

"Таких грошей, як Росія, яка використовує гроші на війну, в України немає і не буде. У нас є те, що потрібно нам із європейською допомогою інших країн. Але додаткові гроші на виключно українське виробництво — це те, що потрібно", — зазначив глава держави.

Новини.LIVE інформували, що Україна має зі США домовленості про щомісячні постачання ракет-перехоплювачів для систем Patriot, однак нинішніх обсягів недостатньо. Володимир Зеленський зазначив, що у 2026 році постачання стали меншими, ніж роком раніше, тому Київ шукає додаткові ракети в Європі. Водночас Україна працює над можливістю самостійного виробництва ракет для Patriot.

Новини.LIVE також писали, що 7 серпня 2026 року Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого щодо ситуації на Донеччині та захисту Костянтинівки й Слов’янська. Сторони також обговорили посилення ППО та антибалістичної оборони й отримання ракет від партнерів. Окремо йшлося про удари по російських об’єктах і далекобійні санкції проти РФ.