Україна та Сербія підписали Меморандум про співробітництво
Президент України Володимир Зеленський здійснив перший в історії двосторонніх відносин офіційний візит до Сербії. На переговорах з президентом Александаром Вучичем 8 серпня уло підписано Меморандму про співробітництво між Україною та Сербією.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресконференцію лідерів обох країн.
Візит президента у Сербію
Україна та Сербія підписали Меморандум про співробітництво.
Про це стало відомо на пресконференції лідерів обох країн.
Перед початком пресконференції відбулася церемонії підписання меморандум щодо співробітництва у кількох галузях. Документ підписали міністр сільського, лісового та водного господарства Сербії Драган Гламочич та посол України в Сербії Олександр Литвиненко.
Деталі Меморандуму будо відомо згодом.
Як раніше повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський 7 серпня вперше за час президентства прибув до Сербії. Президент наголосив, що Україна налаштована на конструктивну та взаємовигідну співпрацю із Сербією.
Такого ж ми писали, що президент Сербії Александар Вучич один раз був із візитом в Україні. У червні 2025 році в Одесі він запропонував допомогу Сербії у післявоєнному відновленні міст.
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