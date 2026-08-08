Підписання Меморадуму між Україною та Сербією. Фото: кадр з відео

Олександр Шорохов Редактор

Президент України Володимир Зеленський здійснив перший в історії двосторонніх відносин офіційний візит до Сербії. На переговорах з президентом Александаром Вучичем 8 серпня уло підписано Меморандму про співробітництво між Україною та Сербією.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресконференцію лідерів обох країн.

Візит президента у Сербію

Україна та Сербія підписали Меморандум про співробітництво.

Про це стало відомо на пресконференції лідерів обох країн.

Перед початком пресконференції відбулася церемонії підписання меморандум щодо співробітництва у кількох галузях. Документ підписали міністр сільського, лісового та водного господарства Сербії Драган Гламочич та посол України в Сербії Олександр Литвиненко.

Деталі Меморандуму будо відомо згодом.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський 7 серпня вперше за час президентства прибув до Сербії. Президент наголосив, що Україна налаштована на конструктивну та взаємовигідну співпрацю із Сербією.

Такого ж ми писали, що президент Сербії Александар Вучич один раз був із візитом в Україні. У червні 2025 році в Одесі він запропонував допомогу Сербії у післявоєнному відновленні міст.