Зеленський створив Палату регіональних молодіжних Конгресів

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Палати регіональних молодіжних Конгресів у межах Конгресу місцевих та регіональних влад. Нова структура має забезпечити представництво молоді з усіх громад України на національному рівні та залучити молодих людей до формування державної політики.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на указ глави держави та заяву заступника керівника Офісу президента Віктора Микити.

В Україні з'явиться Палата регіональних молодіжних Конгресів

"Сьогодні важливий день і важливі рішення, які визначають нову роль та підкреслюють фундаментальне значення молоді в розвитку української держави, місцевого самоврядування й майбутнього нової європейської України", — зазначив Микита.

За його словами, створення нової структури стало відповіддю на запит молоді долучитися до роботи Конгресу та брати участь у виробленні рішень разом із місцевою владою.

"Це рішення — відповідь глави держави на запит молоді приєднатися до Конгресу, бути учасниками формування політик, рішень, працювати пліч-о-пліч із місцевим самоврядуванням для розвитку своїх громад і територій", — наголосив заступник голови ОП.

Читайте також:

У кожній області буде сформовано Регіональний молодіжний конгрес, до складу якого увійдуть делегати від громад, затверджені місцевими виконкомами.

Члени регіональних молодіжних конгресів обиратимуть керівні органи та делегатів до загальнонаціонального Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

У Офісі президента наголосили, що це рішення також є відповіддю на виклики, які постали перед Україною під час війни.

"Прагнення молоді залишатися тут, боротися за свій народ, генерувати рішення і брати на себе відповідальність за майбутнє держави — показник зрілості суспільства та міцності волі української нації", — заявив Микита.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський оновив склад Ставки Верховного головнокомандувача. Відповідним указом до її складу включили голову парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича, а також міністра фінансів Сергія Марченка.

А також глава держави підписав закон, який розширює повноваження органів місцевого самоврядування у сфері підтримки сектору безпеки та оборони під час воєнного або надзвичайного стану.