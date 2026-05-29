Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский создал Палату региональных молодежных Конгрессов

Зеленский создал Палату региональных молодежных Конгрессов

Ua ru
Дата публикации 29 мая 2026 21:13
Зеленский создал Палату региональных молодежных Конгрессов
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Палаты региональных молодежных Конгрессов в рамках Конгресса местных и региональных властей. Новая структура должна обеспечить представительство молодежи из всех общин Украины на национальном уровне и привлечь молодых людей к формированию государственной политики.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на указ главы государства и заявление заместителя руководителя Офиса президента Виктора Микиты.

В Украине появится Палата региональных молодежных Конгрессов

"Сегодня важный день и важные решения, которые определяют новую роль и подчеркивают фундаментальное значение молодежи в развитии украинского государства, местного самоуправления и будущего новой европейской Украины", — отметил Микита.

По его словам, создание новой структуры стало ответом на запрос молодежи присоединиться к работе Конгресса и участвовать в выработке решений вместе с местными властями.

"Это решение — ответ главы государства на запрос молодежи присоединиться к Конгрессу, быть участниками формирования политик, решений, работать бок о бок с местным самоуправлением для развития своих общин и территорий", — подчеркнул заместитель председателя ОП.

Читайте также:

В каждой области будет сформирован Региональный молодежный конгресс, в состав которого войдут делегаты от громад, утвержденные местными исполкомами.

Члены региональных молодежных конгрессов будут избирать руководящие органы и делегатов в общенациональный Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины.

В Офисе президента отметили, что это решение также является ответом на вызовы, которые встали перед Украиной во время войны.

"Стремление молодежи оставаться здесь, бороться за свой народ, генерировать решения и брать на себя ответственность за будущее государства — показатель зрелости общества и прочности воли украинской нации", — заявил Микита.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский обновил состав Ставки Верховного главнокомандующего. Соответствующим указом в ее состав включили председателя парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича, а также министра финансов Сергея Марченко.

А также глава государства подписал закон, который расширяет полномочия органов местного самоуправления в сфере поддержки сектора безопасности и обороны во время военного или чрезвычайного положения.

Владимир Зеленский молодежь Конгрес местных и региональных властей
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации