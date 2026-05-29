Зеленский создал Палату региональных молодежных Конгрессов

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Палаты региональных молодежных Конгрессов в рамках Конгресса местных и региональных властей. Новая структура должна обеспечить представительство молодежи из всех общин Украины на национальном уровне и привлечь молодых людей к формированию государственной политики.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на указ главы государства и заявление заместителя руководителя Офиса президента Виктора Микиты.

В Украине появится Палата региональных молодежных Конгрессов

"Сегодня важный день и важные решения, которые определяют новую роль и подчеркивают фундаментальное значение молодежи в развитии украинского государства, местного самоуправления и будущего новой европейской Украины", — отметил Микита.

По его словам, создание новой структуры стало ответом на запрос молодежи присоединиться к работе Конгресса и участвовать в выработке решений вместе с местными властями.

"Это решение — ответ главы государства на запрос молодежи присоединиться к Конгрессу, быть участниками формирования политик, решений, работать бок о бок с местным самоуправлением для развития своих общин и территорий", — подчеркнул заместитель председателя ОП.

Читайте также:

В каждой области будет сформирован Региональный молодежный конгресс, в состав которого войдут делегаты от громад, утвержденные местными исполкомами.

Члены региональных молодежных конгрессов будут избирать руководящие органы и делегатов в общенациональный Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины.

В Офисе президента отметили, что это решение также является ответом на вызовы, которые встали перед Украиной во время войны.

"Стремление молодежи оставаться здесь, бороться за свой народ, генерировать решения и брать на себя ответственность за будущее государства — показатель зрелости общества и прочности воли украинской нации", — заявил Микита.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский обновил состав Ставки Верховного главнокомандующего. Соответствующим указом в ее состав включили председателя парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича, а также министра финансов Сергея Марченко.

А также глава государства подписал закон, который расширяет полномочия органов местного самоуправления в сфере поддержки сектора безопасности и обороны во время военного или чрезвычайного положения.