Зеленський: у ЗСУ створять командування далекобійного впливу та сили швидкого реагування

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення у складі Збройних сил України нових структур — командування далекобійного впливу та Об'єднаних сил швидкого реагування. Також глава держави повідомив про трансформацію штурмових військ. Нові складові ЗСУ мають посилити можливості української армії у завданні ударів по Росії та оперативному реагуванні на фронті.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у вечірньому відеозверненні у п'ятницю, 10 липня.

У ЗСУ створять командування далекобійного впливу

Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ про створення у складі Збройних сил спеціального командування, яке відповідатиме за далекобійний, фактично глобальний вплив на Росію у цій війні.

За словами Зеленського, нове командування має зосередити всі наявні ресурси для того, щоб ще більше знизити російський військовий потенціал. Глава держави зазначив, що керівник цього напряму має бути сильним і максимально досвідченим військовим.

"Сьогодні я підписав указ про створення у складі Збройних сил спеціального командування — командування далекобійного, фактично — глобального впливу на Росію за цю війну. Це командування повинне зосередити сто відсотків наявних ресурсів для того, щоб іще відчутніше знизити російський потенціал війни. Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений", — поінформував глава держави.

У ЗСУ проведуть трансформацію штурмових військ

Окремо президент повідомив про зміни у штурмових військах. За його словами, у цьому напрямку є проблеми, які потребують вирішення, зокрема щодо ставлення до військовослужбовців.

Зеленський зазначив, що правоохоронні органи вже здійснюють необхідні процесуальні кроки, а на рівні управління штурмовими військами також відбудуться зміни.

"Друге за цей день. Буде проведена необхідна трансформація штурмових військ. Багато є питань. Проблеми, які треба вирішити. Передусім у ставленні до людей. Правоохоронні органи роблять процесуальні кроки. Також на рівні управління штурмовими військами будуть зміни", — заявив український лідер.

В Україні створять Об'єднані сили швидкого реагування

Також Володимир Зеленський повідомив про створення Об'єднаних сил швидкого реагування — нової складової Збройних сил України.

За словами президента, це формування має об'єднати можливості штурмових військ, безпілотну складову, артилерію та інші засоби для максимально оперативного реагування на фронті. Воно має стати сучасною технологічною штурмовою складовою.

"Сьогодні я підписав указ про створення Обʼєднаних сил швидкого реагування. Це має бути нова складова Збройних сил України, яка поєднає в собі боєздатність штурмових військ, необхідну безпілотну складову, необхідну артилерійську складову та інші засоби для максимально оперативного реагування на фронті, і це має бути сучасна штурмова складова, технологічна", — зазначив глава держави.

Президент також повідомив, хто може очолити нове формування. За його словами, командувачем Об'єднаних сил швидкого реагування має бути досвідчений бойовий командир.

Зеленський заявив, що визначив для виконання цього завдання Героя України, бригадного генерала Дмитра Волошина — командира 8-го корпусу Десантно-штурмових військ.

"Командувачем Обʼєднаних сил швидкого реагування має бути досвідчений військовий, бойовий командир. Я сьогодні говорив з Героєм України Дмитром Волошиним і визначив його для виконання цього завдання. Бригадний генерал Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, здатен забезпечити подальший розвиток спроможностей Збройних сил України у цьому напрямку", — зазначив Зеленський.

Зеленський розповів про результати далекобійних ударів по РФ

Президент також повідомив про результати українських далекобійних операцій.

За його словами, удари Сил оборони вже досягли кількох регіонів Росії, а також об'єктів на тимчасово окупованій території України. Зеленський зазначив, що Україна продовжить посилювати цей напрям.

"Сьогодні є нові результати наших Сил оборони в далекобійних санкціях проти Росії: бензинова криза в Росії поглиблюється, цілком справедливо у відповідь на небажання Путіна закінчувати цю війну. Ми дали пропозиції, як наблизити мир, маємо підтримку не тільки серед партнерів у світі, а також і серед оточення Путіна – щодо миру. Там розуміють, що відбувається і що мир не має альтернативи. Це враження буде в Росії збільшуватись.

Сьогодні наші далекобійні удари досягли кількох регіонів самої Росії, а також обʼєктів на тимчасово окупованій території України. Я дякую нашим воїнам за влучність", — поінформував український лідер.

Президент також додав, що Україна посилюватиме напрям далекобійних операцій, зокрема за участю Служби безпеки України.

Зеленський закликав партнерів пришвидшити допомогу Україні

Окремо глава держави наголосив на необхідності активнішої роботи дипломатичної команди України з міжнародними партнерами.

За його словами, щоденні російські атаки по українських містах потребують швидких рішень та виконання всіх домовленостей щодо підтримки України.

"Важливо, щоб дипломатична команда України діяла значно активніше з нашими партнерами. Кожен день, кожен день тривають російські удари. Харків, Суми, Конотоп, Херсон, Київ, Київська область, Нікополь, інші міста нашої Дніпровщини – Кривий Ріг, Одеса, Чорноморськ, міста Донеччини, наше Запоріжжя.

Кожен день потрібні відчутні кроки у допомозі партнерів України. Все, про що ми домовлялись на рівні лідерів, має виконуватись швидко. Бажано – дуже швидко. Кожен день потрібен цей результат", — резюмував Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 10 липня 2026 року Володимир Зеленський заявив, що українські військові за тиждень завдали серії далекобійних ударів по військових і паливних об'єктах на території Росії. За його словами, після ураження нафтопереробного заводу в Омську українська зброя здатна дістати будь-який НПЗ РФ. Глава держави наголосив, що план далекобійних операцій проти Росії виконується за графіком.

Новини.LIVE також писали, що Зеленський повідомив, що США вже випробовують українські повітряні, морські дрони та інші оборонні розробки. За його словами, американська сторона надає позитивний зворотний зв'язок щодо результатів тестування. Після завершення випробувань Україна та США планують перейти до укладення двосторонньої дронової угоди.