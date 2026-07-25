Зеленський спростував заяви про підтримку демократів на виборах у США

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Український лідер Володимир Зеленський заперечив, що підтримував Камалу Гарріс на минулих виборах президента Сполучених Штатів Америки. За його словами, він не брав участі в жодній кампанії.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтервʼю Лорі Лумер, передає Новини.LIVE.

Зеленський не підтримував Гарріс на виборах США

Лумер звернула увагу на поїздку Зеленського у вересні 2024 року до збройового підприємства в Пенсильванії — штаті, звідки родом Джо Байден. За її словами, представники Республіканської партії розцінили цей візит як сигнал підтримки демократів у межах передвиборчої кампанії.

"Я нічого про це не знав. Я не хотів брати участь у жодній кампанії. Навіть у вересні я був у Нью-Йорку та зустрівся з президентом Трампом у вересні, здається, це було чотири місяці до того, як його обрали", — каже глава держави.

За його словами, це не мало нічого спільного з виборами. Він пояснив, що його команда підготувала заводи, а Україні потрібні були артилерійські снаряди, оскільки був дефіцит.

"Я намагався знайти рішення, щоб виробляти в Україні, отримати ліцензії або купити. Я звертався до Європи, був на різних заводах в Європі — в Німеччині, Чехії, різних країнах, а також у США", — розповів Зеленський.

Тоді він прибув до Пенсильванії, де знаходиться артилерійський завод. За його словами, він не знав, що це може бути повʼязано з виборами у США.

"Я не хотів бути залученим до жодної виборчої кампанії", — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, 23 вересня 2023 року Зеленський відвідав Скрентонський армійський боєприпасний завод у США. Він ознайомився із циклом виробництва та поспілкувався з керівництвом і працівниками.

Крім того, Зеленський в інтервʼю Лумер заявив про готовність підписати мирну угоду з Росією безпосередньо у США — як в Овальному кабінеті Білого дому, так і в резиденції Дональда Трампа. За його словами, конкретна локація для такої історичної події не має принципового значення.