На Дніпропетровщині просування росіян немає — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про нібито просування російських військ у Дніпропетровській області. Лідер країни зазначив, що подібні заяви не відповідають дійсності.

Про це інформує "Суспільне".

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Глава держави наголосив, що у Дніпропетровській області просування росіян немає.

Крім того, він додав, що на Сумському напрямку наразі перебувають 53 тисячі російських військових. Бої точаться вздовж кордону.

За словами президента, на Куп'янському та Харківському напрямках втрат українських позицій немає. На Сумському напрямку армія РФ зупинена, Збройні сили України повернули під контроль Андріївку.

"Максимальна глибина, на якій відбуваються бої, від кордону (йдеться про Сумщину. — Ред.) 7 км. Головні бої — це Андріївка, Кіндратівка, Олексіївка, Костянтинівка, Юнаківка. Сьогодні в Андріївці відновлений контроль. І в інших цих напрямках, про які я сказав, тривають бої", — розповів Зеленський.

А також зауважив, що росіяни намагаються робити інформаційні вкиди щодо Дніпропетровської області — як це вже було на Сумщині.

"У Дніпровській області — намагаються хоча б однією ногою стати на адміністративний кордон. Для них це важлива історія, зробити фотографію, відео тощо. Тому вони запускають маленькі ДРГ для того, щоб вони просто це зробили", — пояснив лідер України.

А також додав, що одну з таких диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) напередодні знищили українські військові:

"Знайшли одну групу, наші її знищили. Вони були в кілометрі від адміністративного кордону. Група була 6 людей. Вони просунулися просто тому, що маленька група, і їх не бачать".

Раніше речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомляв, що війська РФ намагаються просунутися у напрямку Дніпропетровської області, однак зазнають значних втрат і не мають жодного успіху.

Також нещодавно у Збройних силах України пояснили, чому Росія перекидає війська на Сумський напрямок.