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Зеленский опроверг слухи о продвижении РФ на Днепропетровщине

14 июня 2025 14:00
Евтушенко Алина - редактор
На Днепропетровщине продвижения россиян нет - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Евтушенко Алина - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о якобы продвижении российских войск в Днепропетровской области. Лидер страны отметил, что подобные заявления не соответствуют действительности.

Об этом информирует "Суспільне".

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Глава государства подчеркнул, что в Днепропетровской области продвижения россиян нет.

Кроме того, он добавил, что на Сумском направлении сейчас находятся 53 тысячи российских военных. Бои идут вдоль границы.

По словам президента, на Купянском и Харьковском направлениях потерь украинских позиций нет. На Сумском направлении армия РФ остановлена, Вооруженные силы Украины вернули под контроль Андреевку.

"Максимальная глубина, на которой происходят бои, от границы (речь идет о Сумской области. — Ред.) 7 км. Главные бои — это Андреевка, Кондратовка, Алексеевка, Константиновка, Юнаковка. Сегодня в Андреевке восстановлен контроль. И на других этих направлениях, о которых я сказал, продолжаются бои", — рассказал Зеленский.

А также отметил, что россияне пытаются делать информационные вбросы по Днепропетровской области — как это уже было на Сумщине.

"В Днепровской области — пытаются хотя бы одной ногой стать на административную границу. Для них это важная история, сделать фотографию, видео и тому подобное. Поэтому они запускают маленькие ДРГ для того, чтобы они просто это сделали", — объяснил лидер Украины.

А также добавил, что одну из таких диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) накануне уничтожили украинские военные:

"Нашли одну группу, наши ее уничтожили. Они были в километре от административной границы. Группа была 6 человек. Они продвинулись просто потому, что маленькая группа, и их не видят".

Ранее представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщал, что войска РФ пытаются продвинуться в направлении Днепропетровской области, однако несут значительные потери и не имеют никакого успеха.

Также недавно в Вооруженных силах Украины объяснили, почему Россия перебрасывает войска на Сумское направление..

Владимир Зеленский ВСУ россияне Днепропетровская область война в Украине
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