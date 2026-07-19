Зеленський: сьогодні СБУ та ЗСУ уразили низку важливих об'єктів РФ

Термінова новина

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Продовжуємо цілком справедливо та влучно відповідати на російські удари. Сьогодні українські далекобійні санкції досягли визначених об'єктів, які забезпечують та фінансують російську агресію. Підрозділи СБУ уразили одразу три нафтобази у Ставропольському регіоні, підрозділи наших Збройних Сил – ще один обʼєкт паливної сфери у цьому ж регіоні. В акваторії Чорного моря зафіксовано точні влучання по трьох російських танкерах тіньового флоту. Дякую кожному нашому підрозділу, який забезпечує в Росії розширення відчуття, що цю війну треба завершувати. Слава Україні!

Новина доповнюється...