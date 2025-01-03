Обмін полоненими — Зеленський заявив, що у 2024 році Україна повернула 1358 громадян

Звільнені з полону українці. Фото: Telegram/Zelenskyi

Протягом 2024 року з російського полону вдалося повернути понад тисячу українських громадян. Серед них — як військові, так і цивільні.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Facebook в п'ятницю, 3 січня.

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За словами Зеленського, з російського полону вдалося повернути 1358 українських громадян.

"У цих людей неоднакова доля, але однакова радість — бути вдома. Кожен і кожна, заради кого працювала велика команда України", — йдеться у повідомленні.

Президент наголосив, що Україна працює над тим, аби у 2025 році таких хороших новин і повернень українців з полону було ще більше.

"Дякуємо партнерам, які допомагають", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 30 грудня 2024 року відбувся передноворічний обмін — Україна повернула додому 189 громадян. Згодом Президент України Володимир Зеленський оприлюднив кадри з обміну.